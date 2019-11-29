После потасовки на уроке физкультуры кадет из Бурятии стал инвалидом

Кирилл мечтал о службе, с самого детства. В семье есть военные, но воспитывает его мама одна. Вот и грезил мальчишка из Улан-Удэ быть сильным, надежным, чтобы на его плечо всегда можно было опереться. В 5 классе поступил в кадетское училище и учился на отлично!

- Сын участвовал в соревнованиях по футболу, ездил на Кремлевский кадетский бал, - едва сдерживая слезы, теперь об успехах сына рассказывает его мама Наталья Примак. Больно осознавать, что сын-отличник, гордость училища, грезивший об университете ФСБ в Санкт-Петербурге, теперь… с трудом лишь выходит во двор. О погонах и военной форме, парню, похоже, придется забыть.

Два роковых удара

На 180 градусов жизнь Кирилла изменилась 21 января. На обычном уроке физкультуры в республиканской кадетской школе-интернате во время игры в баскетбол он не поделил мяч с одноклассником. Между парнями произошла потасовка. Педагог растащил разгоряченных учеников в разные стороны, и казалось, на этом конфликт исчерпан.

- После урока сын пошел в раздевалку, и в этот момент тот парень подбежал к нему и врезал в левую часть лица, - продолжает Наталья. – Пока Кирилл приходил в себя, тот нанес ему еще один удар в это же место.

Обидчику Кирилл так и не ответил. По словам матери, он переоделся и пошел на следующий урок, который досидеть уже был не в силах. Лицо опухло, сильно заболела голова. Парня завели в учительскую, посадили на диван, и позвонили матери, чтобы та скорее приехала.

- Я все бросила, прибежала туда, и обомлела, - говорит Наталья. – Сыну никто не оказывал первую помощь, даже скорую не вызвали. Он так и сидел с опухшим лицом, ждал, пока я приеду и вызову медиков.

После окончания "кадетки" Кирилл планировал служить в ФСБ. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

8 дней между жизнью и смертью

Неотложка доставила Кирилла в больницу. Там, по словам Натальи, подростку сделали рентген. Дежурный врач-нейрохирург успокоил маму. Мол, голова и нос целы, бояться нечего. Кирилла осмотрел и отоларинголог. Он посоветовал для рассасывания синяка и отека на лице специальную мазь. После мать с сыном отправились домой. Но головная боль никак не проходила. Мальчик жаловался, что не чувствует зубов. Поэтому на следующий день в школу он не пошел. Да и сам Кирилл не хотел с синяком показываться на глаза одноклассникам и девушке. Этот инцидент произошел в понедельник. Весь вторник Кирилл отлеживался дома, постоянно созваниваясь с матерью и рассказывая о своем состоянии. А к вечеру среды состояние кадета резко ухудшилось, головная боль усилилась. А когда Наталья стала звонить в скорую, сын резко потерял сознание.

- Оказалось, он впал в кому… - говорит мать. – Кирюшу отвезли в детскую республиканскую больницу - на операцию. Когда услышала диагноз, сама чуть в обморок не упала. У сына произошло кровоизлияние в мозг. Также нашли «оскольчатый перелом задней стенки верхней челюстной пазухи, перелом скуловой кости слева со смещением. Как потом мне объяснили реаниматологи, при ударе у Кирилла оторвался сосудик от стенки и начал болтаться. У некоторых в этом случае кровоизлияние происходит сразу. А в нашем он два дня держался и наполнялся кровью. И добавили, что если бы Кирилла «прокапали» в первый же день, таких бы последствий не было…. А нас отпустили домой.

В коме Кирилл Примак провел 8 суток. Врачи никаких радужных прогнозов матери давать не стали, даже когда мальчик пришел в себя. Была вероятность, что Кирилл даже говорить не сможет. Но организм юного спортсмена справился! Уже в марте он смог ходить и говорить. Вот только память возвращается постепенно. Себя, маму, родных и друзей он помнит отлично, вот только таблицу умножения забыл. Помогли парню и поездки на реабилитацию. В июне лечащий врач Кирилла свела Наталью с нейрохирургом с мировым именем Альбертом Суфиановым, который помог съездить в реабилитационный центр в Тюмени. Затем женщина обратилась к министру здравоохранения России Вероники Скворцовой, и за лето мать с сыном побывали в педиатрической клинике Санкт-Петербурга, и в детской клинической больнице в Москве.

- Сейчас врачи дают более оптимистичные прогнозы, - говорит Наталья. – Вот только в последнее время у сына начались какие-то приступы - возникают минутные судороги. Поэтому сейчас вновь лежим в больнице. Параллельно с лечением Кирилла, я через Росдравнадзор пытаюсь проверить правильность диагноза, который позже вписали в медкарту. По нему у ребенка произошел «Геморрагический инсульт». Пока же расследованием дела занимается следственный комитет.

Кирилл участвовал в Кремлевском кадетском балу. Фото: предоставлено Натальей ПРИМАК.

Даже не извинились

Что касается одноклассника, который покалечил Кирилла, то и он, и его родители – в глухой обороне. По словам Натальи, в первые дни после случившегося они интересовались о состоянии парня, а потом все. Деньгами тоже не помогли, а ведь реабилитация стоит очень дорого.

Ну а Кирилл мечтает только об одном - быстрее поправиться, вернуться в школу и вновь играть в футбол. Во втором полугодии Кирилла, скорее всего, переведут на домашнее обучение, чтобы он окончил 11-й класс.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

«Раньше конфликтов у ребят не было»

– Кирилл Примак и парень, с которым у него произошел конфликт, хорошо общались между собой. Вместе играли за нашу команду по футболу. А когда мы ездили на Кремлевский кадетский бал, они даже жили в одном номере в отеле. Конечно, мы проводили свою проверку после инцидента. На наш вопрос, зачем он нанес удар, тот парень отвечал, что Кирилл, якобы сказал ему какое-то обидное слово. При этом он сожалел о происшедшем, говорил, что не хотел нанести вред. Кстати, из нашей школы он забрал документы сам.

Что касается того, почему Кириллу сразу не вызвали скорую помощь, то в момент, когда он пришел в кабинет директора, на его лице не было ни покраснений, ни гематом. Наш врач в это время был в рабочей поездке, мы предложили Кириллу вызвать скорую, но он сказал, что сначала дождется приезда матери. Конечно, мы сожалеем о том, что произошло. Кирилл Примак, действительно один из лучших наших кадетов. О нем можем сказать только хорошее: он добрый и отзывчивый парень. Мы собирали ему деньги на лечение и передавали матери через классного руководителя, и планируем помогать дальше. Как только Кирилл сможет перейти на домашнее обучение, мы обязательно выделим ему учителя, который будет помогать наверстать пропущенную школьную программу и закончить 11-й класс.