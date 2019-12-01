В Сретенском районе Забайкальского края произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса, который ехал по маршруту Сретенск - Чита. Проехав примерно 60 километров от станции, транспортное средство съехало с дороги, упало с автомобильного моста и рухнуло в реку Куэнга. Возможной причиной аварии могло стать то, что у автобуса лопнуло колесо.

Автобус рухнул с мостаФото: СОЦСЕТИ

Спасательная операция шла трудно - спецтехника МЧС не могла близко подойти к месту аварии. Лед под автобусом, который потерпел крушение, треснул. Специалисты опасались, что он вообще может уйти под воду. Поэтому доставали автобус с помощью крана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747129" frameborder="0"></iframe> В Забайкалье автобус с людьми упал с моста.Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне

По последним данным, в ДТП погибли 19 человек. По данным источника kp.ru, среди погибших - двое детей. Одному 4 года, другому 5 лет.

Среди погибших также - водитель, Сергей Кубасов. Известно, что он владел рейсовым автобусом, но ходил по лицензии от ИП Стрельников. Перед выходом в сегодняшний рейс Кубасов, как положено, прошел медосмотр. За плечами у него - 18 лет водительского стажа.

Автобус превратился в груду металла Фото: пресс-служба МЧС

21 человек пострадал. Еще 10 пассажиров отделались лишь испугом - они сами смогли выбраться из-под перевернувшегося автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747113" frameborder="0"></iframe> Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье.В Забайкалье слетел с трассы туристический автобус. Есть погибшие и пострадавшие

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