Рейсовый автобус сорвался с моста и упал в реку в Забайкальском крае: пассажиров зажало в салоне
В Сретенском районе Забайкальского края произошло серьезное ДТП с участием туристического автобуса, который ехал по маршруту Сретенск - Чита. Проехав примерно 60 километров от станции, транспортное средство съехало с дороги, упало с автомобильного моста и рухнуло в реку Куэнга. Возможной причиной аварии могло стать то, что у автобуса лопнуло колесо.
Автобус рухнул с мостаФото: СОЦСЕТИ
Спасательная операция шла трудно - спецтехника МЧС не могла близко подойти к месту аварии. Лед под автобусом, который потерпел крушение, треснул. Специалисты опасались, что он вообще может уйти под воду. Поэтому доставали автобус с помощью крана.
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По последним данным, в ДТП погибли 19 человек. По данным источника kp.ru, среди погибших - двое детей. Одному 4 года, другому 5 лет.
Среди погибших также - водитель, Сергей Кубасов. Известно, что он владел рейсовым автобусом, но ходил по лицензии от ИП Стрельников. Перед выходом в сегодняшний рейс Кубасов, как положено, прошел медосмотр. За плечами у него - 18 лет водительского стажа.
Автобус превратился в груду металла Фото: пресс-служба МЧС
21 человек пострадал. Еще 10 пассажиров отделались лишь испугом - они сами смогли выбраться из-под перевернувшегося автобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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