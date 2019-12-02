2019-12-02T07:29:57+03:00
Происшествия

Кредит на «мертвые души»: сотрудник магазина техники взял 800 тысяч в долг на несуществующих покупателей

Мошенник придумывал имена, фамилии, паспортные данные людей и даже подделывал лица в фотошопе
Любовь АРБАТСКАЯ
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Кредит на «мертвые души»: сотрудник магазина техники взял 800 тысяч в долг на несуществующих покупателейКредит на «мертвые души»: сотрудник магазина техники взял 800 тысяч в долг на несуществующих покупателейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Необычное мошенничество раскрыли в Иркутске. В одном из крупных магазинов цифровой техники 23-летний сотрудник промышлял тем, что оформлял кредиты не на реальных покупателей, а на «мертвые души».

- Так, Виктор Иванов, 29 лет, экономист, зарплата - 30 тысяч рублей, - аферист наобум придумывал имена и фамилии людей, наделял их работой и доходом, с лету прописывал липовые данные паспортов и номера телефонов. Даже лица так называемых «заемщиков» он ловко подделывал в фотошопе, так, чтобы никто не заподозрил, что это - вымышленный человек.

Ну а дальше парень действовал, как по инструкции. От имени несуществующих клиентов магазина он заполнял заявки на получение кредитов и вместе с обработанными фотографиями рассылал их банку-партнеру по электронной почте. В банке никто не заметил подвоха - видимо, паспортные данные не перепроверялись, да и по указанным телефонам никто из сотрудников не перезванивал, чтобы уточнить детали кредитного договора. Вот так гладко мошенник составлял заявки. И скоро ему выдали первый кредит на несуществующего клиента – 61 тысячу рублей.

Вдохновившись успехом, злоумышленник поставил прибыль на поток. Несколько месяцев подряд он придумывал несуществующих покупателей, строчил от их лица заявки на займы и рассылал банкам. Так ему удалось провернуть 10 афер и получить в кредит больше 800 тысяч рублей! Все эти деньги он тут же «пускал в оборот» - покупал на них в магазине дорогие смартфоны, а потом перепродавал повыгоднее. Но продолжалось это недолго. В апреле сотрудники банка заметили, что по кредитам никто не платит. Стали разбираться, поняли, что дело нечисто и обратились в полицию. Правоохранители быстро задержали дельца и возбудили уголовное дело.

- Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования» уже завершено, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Иркутянину предъявлено обвинение, а дело теперь рассмотрит Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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