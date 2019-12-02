Погода на декабрь 2019 в Иркутске: в городе потеплеет до -5

Парадокс, но как только наступила календарная зима, в Иркутск пришло потепление. Во второй половине ноября -20, а 1 декабря столбики термометров показывают комфортные -8. Синоптики спешат обрадовать: так будет всю неделю!

- Нас ждет только одна холодная ночь - со вторника на среду, когда похолодает до -25, - рассказывает заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Остальные ночи от -13 до -21 градуса. Днем теплее: -8…-13, а к концу недели и вовсе -5. Однако никакого температурного рекорда нет. Например, в первых числах декабря 2013 года за окном вообще был плюс.

Кто уж точно может позавидовать такой температуре, так это жители севера Приангарья. Например, в Катангском районе всю неделю будет морозить до -45…-48 градусов. В Иркутске такой аномалии, по прогнозу Гидрометцентра, ждать не приходится, но это не означает, что вплоть до Нового года декабрь будет баловать сказочно-снежной погодой. Во второй и третьей декадах месяца придут морозы до -30 ночью и -20 днем.

Ну а что же со снегом? Не ждать ли нам повторения декабря 2017-го, когда при норме в 19 мм сугробы выросли до 40 мм, тогда выпало 207% месячной нормы осадков.

- В этот раз все в пределах нормы, - продолжает Юлия Янькова. - Ожидается 20-22 мм осадков. Снегопадов в ближайшее время не ждем.