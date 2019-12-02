2019-12-02T16:05:47+03:00
Происшествия

Разбил окно и залез в дом: медведь-шатун загрыз жителя поселка на севере Иркутской области

Трагедия произошла в поселке Витим
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Разбил окно и залез в дом: медведь-шатун загрыз жителя поселка на севере Иркутской областиРазбил окно и залез в дом: медведь-шатун загрыз жителя поселка на севере Иркутской области
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Медведь-шатун держит в страхе всех жителей небольшого поселка Витим на севере Иркутской области. В соцсетях появился пост, в котором сибиряки рассказывают страшные подробности того, что произошло там ночь на 2 декабря. По их словам, хозяин тайги, который, по каким-то причинам не лег в спячку в берлогу, разбил окно и пробрался в дом по улице Кулацкой, в котором находился 60-летний мужчина. Медведь загрыз его, и убежал обратно в лес.

То, что, на месте гибели мужчины действительно обнаружены следы медведя, корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердил источник. Правда, удалось ли поймать косолапого, пока неизвестно. Как пишут местные жители, медведя ищут охотники. Также сообщается, что в поселке якобы объявлен режим ЧС. По неофициальной информации, людям запрещено покидать свои дома.

Добавим, что шатуном называют бурого медведя, который по той или иной причине не успел накопить достаточного количества жира под кожей и не может спать в берлоге до весны. В поисках хоть какого-то пропитания он шатается по лесу. Причиной дефицита еды могут быть лесные пожары, нашествие шелкопрядов, слишком ранняя или поздняя зима, и засушливое лето. Медведи-шатуны типичны для северных регионов с суровыми погодными условиями. Прежде всего, это Сибирь и Дальний Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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