«Он тогда просил прощения»:сибирячка, попавшая в аварию по вине своего парня, не держит на него зла

История Маши Лебедевой, девушки из Новосибирска, полтора года назад потрясла всех. Девушка вместе со своим молодым человеком попала в аварию. Андрей был за рулем и, по счастью, не пострадал. А вот Маша...Ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Совсем недавно модельной внешности неотразимая красотка потеряла зрение, практически не могла сидеть, настолько ее мучили боли из-за раздробленных костей таза, роскошные кудри пришлось срезать из-за ран на голове. Постоянный прием лекарств спровоцировал лишний вес... Парень, еще недавно клявшийся Марии в любви, исчез, как только понял, что это надолго. Навсегда... Потом он раскаялся, хотел вернуться. "Иди!" - это сказала уже сама девушка. Она не только простила Андрея, но и рассталась с ним. Хватило сил.

Ты снова будешь красавицей - уверяют Таню Лебедеву знакомые и незнакомые люди. www.instagram.com/mashulka_lebedeva/

Авария произошла из-за...наращивания ресниц

Нет, конечно. Не совсем так. Но около того. Да, Маша ушла "наводить красоту", а тогда она была очень хороша. А любимый человек остался ждать в автомобиле. Полчаса прошло, час. Где она? Парень начал нервничать. В машине, когда Маша вернулась, ребята поссорились. Вот тогда Андрей и надавали на газ. Автокатастрофа, реанимация, кома. Когда Маша с трудом пришла в себя, стало ясно - прежней она уже не станет.

И если первое время молодой человек часто приходил к ней в больницу, то потом визиты стали реже и реже, пока он не пропал, заодно и продав машину, которая официально принадлежала самой Маше. Родные девушки подали в суд, и молодой человек, как виновник того страшного ДТП, выплатил ее семье 800 тысяч рублей - помимо тех 300, которые он сам ранее отдал добровольно.

Эти средства пошли на лечение, на покупку медикаментов. Увы, но без горсти дорогостоящих таблеток маше не обойтись и сегодня.

Я научусь играть на фортепиано

Да, вот так. Тогда, в 2017, сразу после аварии, она даже пошевелиться от боли не могла. Сейчас ситуация получше. Да, она по-прежнему не видит. Увы, но тут даже экспериментальное лечение не в силах помочь. Ни наши, ни зарубежные доктора не берутся за этот случай. Но вот операции на раздробленных костях таза принесли эффект. Теперь она планирует учиться играть на пианино. Куплен уже и синтезатор.

Фото девушки до и после аварии облетели весь мир. Про Машу писали газеты, сайты, ее приглашали на телевидение. Она не собиралась сдаваться. И не сдалась.

Но самой большой болью для нее стала не боль физическая, а душевные муки. Очень тяжело она переживала то, что Андрей оставил ее, беспомощную, один на один с бедой.

Правда, однажды, после очередного эфира на телевидении среди множества голосов совершенно незнакомых людей, которые звонили, чтобы ее поддержать, послышался и голос Андрея.

- Он тогда просил прощения… И я его простила. Теперь не держу зла. Я устала от негатива. Это очень трудно - нести негатив в себе. Если в сердце держать злость и обиду - проще сдохнуть. Я простила Андрея, и мне легче стало. Я даже не знаю, как это объяснить, - призналась Комсомольской правде - Новосибирск Маша.

Андрей звонит не каждый день, но теперь не пропадает, интересуется здоровьем девушки, настроением. Молодые люди теперь просто друзья.

- Мама моя так и не смогла его простить, - говорит девушка, - и удивилась, что я смогла. Сначала сказала: «Я бы ни за что!» А я вот смогла. Может, у меня просто гордости нет?