Настоящий вкус Байкала почувствовали 2000 человек

Хушууры, перемячи, кыстыбый, тултармаш - названия этих блюд национальных кухонь ласкают слух, хотя многие - уверены - толком и не знают, как эти блюда должны выглядеть. Заполнить этот пробел в понимании традиций и культуры народов, проживающих на территории Прибайкалья, был призван этнический фестиваль «Вкус Байкала», который проходил в июле-октябре 2019 года.

В рамках проекта, проводимого силами АНО «Байкал», прошло шесть мероприятий: четыре мастер-класса, два фестиваля. На мастер-классах представляли наиболее характерное блюдо того региона, где проходило это событие, фестиваль представлял собой шоу с образцами из разных кухонь с обязательной культурной программой.

Мастер-класс в поселке Агинское (Забайкалье). Главным блюдом по традиции стали буузы. Все желающие смогли научиться лепить популярные сейчас в Агинском буузы «конская грива» и сэсэг-буузы, слепленные в форме цветка. Фото: Ольга ГУМЕНЮК

- Не ошибусь, если скажу, что этнический фестиваль «Вкус Байкала» стал событием для каждого района, где мы проводили наши мероприятия, - говорит организатор фестиваля, директор АНО «Байкал» Татьяна Швыдченко. - Прибайкалье - многонациональная территория, в отдаленных селах жители столетиями хранят традиции. Возможность представить их на широкой публике люди воспринимали с благодарностью.

Этнический фестиваль «Вкус Байкала» прошел в Баяндаевском и Нукутском районах Иркутской области, в поселках Агинское (Забайкалье), Аршан (Республика Бурятия), Усть-Ордынский и в Иркутске. Мероприятия фестиваля посетили, по меньшей мере, две тысячи человек и почти 200 приняли в нем непосредственное участие.

В Аршане, где мастер-класс по приготовлению хушууров и зутран-чая проходил на открытой площадке - возле знаменитой тропы на водопады, в приготовлении традиционных бурятских блюд участвовали гости из Петербурга и Крыма, так что можно смело сказать, что фестиваль вышел на общероссийский уровень.

Безусловно, лидером по участию в проекте стали буузы. Что узнали участники фестиваля об этом блюде, ставшем кулинарным символом Прибайкалья?

Форма буузы неслучайна - она напоминают юрту: круглая, вверху в центре отверстие, как на крыше у юрты. Если юрта построена правильно, то благодаря процессу теплообмена зимой в ней тепло, а летом прохладно. Очень схожий термический процесс происходит во время приготовления бууз.

Заварка, говяжий жир, мука, вода, молоко - все готово для приготовления настоящего бурятского чая на говяжьем бульоне. Фото: Ольга ГУМЕНЮК

Считается, что в настоящей буузе должно быть 33 защипа. Безусловно, такая традиция есть. Она идет испокон веков. Тогда буузы делали только по праздникам, они были больше по размеру, а значит, и защипов было больше. Сейчас соблюсти это требование сложно даже самой искусной хозяйке. Сегодня считается нормальным, если на буузе 18 - 19 защипов.

Раньше фарш для бууз был рубленым. Не было света, современной техники, и фарш рубили специальным ножом, приделанным к деревянному туеску - что-то типа современного резака, который применяется в офисах и фотомастерских. Сейчас фарш можно приготовить на мясорубке. Такое приготовление мяса допускается и, по большому счету, не порицается, но эксперты по буузам предупреждают, что при этом оно теряет свои свойства. Когда мясо рубят на кубики, в них остается сок, и бузы, соответственно, получаются более сочными.

Хушууры готовят в глубокой сковороде на растительном масле. Фото: Ольга ГУМЕНЮК

По итогам этнического фестиваля АНО «Байкал» выпустило два буклета, из которых можно узнать больше информации о национальных блюдах народов Прибайкалья.

Проект «Вкус Байкала» реализуется в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

На правах рекламы.