Иркутская область вошла в топ регионов с самыми высокими зарплатами

Сколько вы зарабатываете? Мало или много? Сложно сказать, правда? Но узнать, жители какого региона зарабатывают больше, можно из данных Росстата. Ориентируясь на них, РИА Рейтинг составила топ регионов по уровню зарплат 2019 года. И ориентируясь на него, жители Иркутской области имеют шансы на обеспеченную жизнь. Почему? А потому, что Иркутская область заняла 21 место в топе регионов с самыми высокими зарплатами по стране.

В Приангарье относительно высокая зарплата, особенно, если сравнить с другими регионами. Согласно данным Новосибирскстата, жители области каждый месяц получают от 22 до 53 трех тысяч рублей. Средняя заработная плата в регионе, если исходить из того, что человек получает «чистыми», после вычета налогов - около 35,6 тысяч рублей. Тех, кто имеет на расходы больше 100 тысяч рублей ежемесячно - 5,5% от работающего населения. А тех, кто получает меньше 15 тысяч – 2,7%.

У кого выше шансы на хороший доход? Больше всего в области зарабатывают в добывающей промышленности. Далее идут финансисты и страховщики. А за ними – работники сферы науки.

Что касается других сибирских городов, то в Красноярском крае ситуация с доходами немного лучше. В крае на карточки работающим перечисляют в среднем 35,9 тысяч рублей. И здесь на первом месте по доходам нефтяники, газовики и золотодобытчики. А вот второе место у представителей науки. Им неожиданно уступают идущие на третьем месте финансисты.

В Новосибирске совсем другая ситуация – там средняя получка куда меньше - 30,3 тысячи. Больше всего доход у специалистов в области финансов и страхования. За ними следуют работники в сфере информации и связи. Тройку замыкает те, кто трудится на добывающих предприятиях.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли края, богатые золотом, нефтью и газом: Чукотка и Ямал. Третье место отвоевала Москва. Средняя зарплата в России около 20-52 тысяч рублей в месяц.Столько получают около половины работающих жителей страны. Еще четверть получает больше. И оставшиеся 25% - меньше среднего.