Закиньте 50 тысяч на баланс и купите конфеты: мошенник, обманывал таксистов из Иркутска, представляясь полицейским

На удочку телефонных мошенников попадаются не только иркутские пенсионеры, но и водители такси. Именно их начал обманывать 30-летний житель Краснодара, едва освободившись из мест не столь отдаленных.

Схема преступной аферы выглядела так: несколько месяцев, аферист со съемной квартиры, звонил в службы иркутских заказов такси и, представляясь высокопоставленным сотрудником Госавтоинспекции, просил подъехать к управлению ГИБДД. Пока автомобиль с шашечками ехал к клиенту, преступник связывался с таксистом по телефону и, ссылаясь на занятость, умолял купить по дороге кофе, конфеты, шоколад и другие товары, якобы для подарка своему руководству. Ну и конечно, просил их закинуть на баланс мобильного телефона различные суммы от 1 до 50 тысяч рублей, обещая вернуть при встрече. Водители, думали, что уж офицер то точно не обманет, верили, и покупали все, что требовал аферист. Ну а когда доверчивые таксисты приезжали к зданию дорожной полиции, узнавали, что машину никто не заказывал, и что такой сотрудник в ОВД вообще не служит, а звонит из другого региона.

- Ранее отсидевшего за решеткой более 6 лет за грабежи и разбои мошенника, задержали летом и доставили в Иркутск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Во время обыска у него нашли несколько сотовых телефонов, банковские карты и 20 сим-карт. Расследование уголовного дела направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме этого, ему предстоит возместить ущерб обманутым водителям такси.

А их, судя по всему, немало. Выяснилось, что помимо таксистов из Иркутска, на удочку мошенника попадались их коллеги из Челябинской, Мурманской областей, республики Башкортостан и Приморского края.