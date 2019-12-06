День города Братска в 2019 году: на пути к 65-летнему юбилею

Своим рождением город Братск обязан строительству гидроэлектростанции (Братская ГЭС). Вокруг гидроэлектростанции начинал строиться городок энергетиков, который вырос в развитый промышленный инвестиционный центр. В этом году город отмечает 64 года со дня основания. Праздничные мероприятия дадут старт подготовке к юбилею в следующем году.

На День города в Братске в 2019 году жителей и гостей города ждет множество интересных мероприятий: состоятся концерты, конкурсы, выставки, тематические вечера и торжественные митинги. Куда сходить и что посмотреть - в нашей программе

Когда пройдет День города Братска в 2019 году

По календарю Братск отмечает день рождения 12 декабря. Праздничные мероприятия традиционно проходят весь декабрь во всех учреждениях, на всех площадках, во всех микрорайонах города.

Как проходит День города Братска: выставки, квесты, театральные премьеры

В учреждениях дополнительного образования весь декабрь проходят фотовернисажи, поэтические вечера, художественные выставки, творческие программы с участием самодеятельных коллективов: «Мой город – Братск!», «Родному городу!», «Твои люди, Братск!».

Квесты, викторины, турниры знатоков, выставки и множество других мероприятий организованы Централизованной библиотечной системой Братска. В ближайшую субботу, 7 декабря в Библиотеке Русской поэзии 20-го века им. В. Сербского (ул. Наймушина, 54) пройдет конкурс чтецов «Для тебя, мой город Братск».

Братский драматический театр подготовил ко Дню города две премьеры. 11 декабря в 18:00 покажут спектакль «Куда бежит река», 13 декабря в это же время - «Когда весна придёт».

Обширная программа подготовлена для ветеранов-первостроителей: их ждут встречи, творческие вечера, концерты, награждения.

Спортивные события, посвященные Дню города Братска, запланированы на 14 и 15 декабря. 14 декабря на трассе «Строитель» любители экстремального вождения соберутся на автокросс. 15 декабря в Доме спорта «Металлург» пройдет открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей. В эти же выходные в спортивной школе «Спартак» выступят участники Межрегионального турнира городов Сибири и Дальнего Востока по дзюдо среди юношей и девушек.

11 декабря в большом зале «Дворца искусств» братчан и гостей праздника ждет концерт. 12 декабря в 18:00 и 18:30 начнутся праздничные программы в ТКЦ «Братск-АРТ» и Дворце искусств. Кульминацией праздника в 19:30 в сквере «Ангарские каскады» станет открытие новогодней елки.

Полная программа празднования торжества День города Братска в 2019 году доступна на сайте администрации города.