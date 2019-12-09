«Готов поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом»: стрелок Артем Черноусов о решении ВАДА отстранить Россию от соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 декабря все же решил на четыре года отстранить Россию от крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. А это значит, что наши спортсмены не смогут участвовать в летней Олимпиаде 2020 в Токио, и в зимних Играх 2020 в Пекине под российским флагом. Один из тех, кто имел наибольшие шансы на поездку в Токио, в августе следующего года – иркутский стрелок Артем Черноусов. 23-летний мастер спорта международного класса в последние годы практически со всех крупнейших соревнований возвращается с медалями. В копилке Артема золото и бронза Кубка мира среди юниоров. Кроме того, он побеждал на взрослом чемпионате России и выигрывал чемпионат мира в стрельбе из пневматического пистолета.

- Олимпиада в Токио 2020 должна стать первой в моей карьере, - говорит корреспонденту «КП-Иркутск» Артем Черноусов, узнав о решении ВАДА. – Выступить в Японии уже не то что мечта, а цель, к которой я иду все последние несколько лет. Отбор на Игры у нас проходит по среднему результату на соревнованиях. Сейчас я уверенно иду на первом месте по очкам, да еще и с отрывом. Но вся предолимпийская гонка начнется в начале следующего года.

Услышав разговор, жена Артема Черноусова, внимательно прочитав новость про решение ВАДА, подсказывает мужу обнадеживающий пункт - российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях, но только под нейтральным флагом, а допускать до участия будут лишь тех, кто не причастен к допинговым нарушениям. То есть возникла такая же ситуация, какая была перед зимней Олимпиадой 2018 в Пхенчхане, когда сборная России отправилась без триколора и гимна.

- Я готов поехать на Игры под нейтральным флагом, - уверенно отвечает Артем Черноусов. – Не вижу в этом ничего плохого. Зря я что ли тренировался! Также считал и в 2018-м, когда поддержал решение ехать в Пхенчхан. В любом случае, на Олимпиаде все будут знать, что я русский спортсмен и выступаю за свою страну. А флаг вообще не важен. Готов ли выступать за другую страну? Вот это вряд ли!

Впереди у Артема Черноусова самые важные соревнования. В январе он выступит на чемпионате России, в феврале на чемпионате Европы, также ему предстоит показать себя во всей красе на двух этапах Кубка мира и на тестовых соревнованиях в Японии. Решение ВАДА, признается стрелок, на его настрой перед выступлениями никак не повлияет.

- Нам спортсменам, противопоказано унывать, - заключает Артем Черноусов. – Вот я и не буду этого делать. Готовлюсь в хорошем настроении и в прежнем режиме.

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