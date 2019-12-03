Новаторские подходы: Как современные технологии помогают снижать в Иркутской области травматизм на производстве

Цифровые технологии стремительно вторгаются во все сферы нашей жизни. Чем они могут помочь каждому из нас?

- Человек может получить государственную социальную услугу, не выходя из своей квартиры, - отметила Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. - В основе всего - цифровой профиль гражданина, чтобы орган, предоставляющий государственные услуги, максимально мог получить информацию о клиенте, и человек мог получить знания и услуги, пользуясь этой цифровой средой.

75% ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОДАЮТ ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН

В электронном виде наиболее востребована услуга по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. В Иркутской области 75% людей с инвалидностью, в том числе старшего возраста, используют компьютер и интернет, подавая необходимые документы в Фонд. Этим способом также пользуются и те, кто получил травму на производстве. Так они оформляют заявления на компенсацию. В этом случае цифра предпочитающих электронную услугу еще выше - 95%.

В Иркутской области делается все необходимое для того, чтобы пострадавшие от травм на производстве снова вернулись к полноценной жизни и труду. Но главное - научиться предотвращать несчастные случаи на производстве.

ПЯТИМИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ

Новаторские подходы в профилактике производственного травматизма внедряют на одном из крупнейших предприятий региона - в ПАО «Иркутскэнерго» (предприятие группы En+). Ими с собравшимися поделился директор Ново-Иркутской ТЭЦ Александр Кровушкин.

- Первыми нашими действиями были разработка стандартов, куда вошли постоянный мониторинг состояния охраны труда в подразделениях по 11 параметрам с фиксированием опасных действий и ситуаций с персоналом, включая микротравмы в течение суток.

Результаты мониторинга анализируются специалистами по охране труда, оценивают за неделю, месяц, квартал и еженедельно рассматриваются с привлечением всех руководителей. Передовикам вручается Кубок безопасности.

Рабочий день на предприятии начинается с «пятиминутки безопасности» в каждом производственном подразделении. На ней обсуждаются оперативные сообщения о происшествиях и обнаруженные проблемы с визуализацией на «досках решения проблем». Срок устранения нарушений не более одной недели.

На предприятии разработан курс обучения работников осознанной безопасности, введена должность специалиста по культуре безопасности, работники обучаются умению определять риски, предотвращать их в своей деятельности.

- Общий подход к организации работы на предприятии - это обеспечение выполнения работ в ближайшей смене с минимальным уровнем рисков. Основная наша цель - является осознанная личная безопасность каждого работника, неравнодушное отношение к нарушениям в области охраны труда со стороны коллег, осознание и исключение рисков при организации и выполнении работ - напомним, именно эти понятия - основа основ безопасности, - подчеркнул Александр Кровушкин.

Передовой опыт этих предприятий будет внедряться в жизнь и в других фирмах и компаниях, в том числе малого и среднего бизнеса. Свою поддержку в этом пообещали профсоюзы, представители Союза Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, министерства здравоохранения, министерства труда и занятости региона.