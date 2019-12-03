2019-12-07T20:27:18+03:00
Общество

Главная задача – снизить производственный травматизм до нуля

Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) и «Комсомольская правда» провели «круглый стол», где обсудили Профилактику несчастных случаев на рабочих местах и развитие государственных социальных услуг.
Ольга СЛАВИЧЕВА
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На «круглом столе» Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) и «Комсомольской правды» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услугНа «круглом столе» Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) и «Комсомольской правды» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услугФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Несчастные случаи на производстве - под особым контролем Фонда социального страхования. Каждый такой случай требует внимательнейшего рассмотрения и проходит тщательную проверку.

- Число случаев производственного травматизма в Иркутской области постоянно снижается. Если в 2015 году было 915 несчастных случаев на производстве, то в 2018 году - уже 746, - приводит цифры Яна Соболь, управляющий Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. - Наиболее опасными остаются добыча руд, песков и драгметаллов, геологоразведка, строительство. Здесь больше всего смертельных случаев.

Но по общему количеству травм лидирует производство пиломатериалов - 48 случаев в 2018 году и уже 52 - в 2019-м, происшествия в больницах - в прошлом году их насчитали 41, в этом за 9 месяцев уже 28, изготовление самолетов и вертолетов - 27 в прошлом году и 12 в этом.

Причем далеко не на первых позициях в этом списке традиционно травмоопасные производства. Причина в том, что на этих предприятиях знают о возможном риске и заботятся о том, чтобы снизить его до минимума. Разрабатывают передовые программы профилактики производственного травматизма.

Флагманами здесь выступают предприятия алюминиевой промышленности и энергетики. На этих предприятиях чрезвычайно серьезно относятся к профилактике производственного травматизма. Представители крупнейших предприятий поделились опытом по профилактике производственного травматизма с собравшимися на «круглом столе».

ОТ РАБОТЫ КОМАНДЫ - БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО

Взаимная ответственность - фундамент «нулевого травматизма», к которому стремятся крупнейшие предприятия региона. Смысл ее в том, что от действий одного зависит благополучие всех, а от работы команды - безопасность каждого.

- На предприятии идет постоянный процесс подготовки персонала в области охраны труда, - сообщил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ПАО «РУСАЛ Братск» Александр Гавриленко. - Если обнаружатся опасные действия со стороны одного из работников, все подразделение направляется на обучение.

В каждом подразделении вывешены основные правила. На предприятии работает электронная система контроля состояния охраны труда. При этом в каждом отдельно взятом подразделении определяют опасные факторы, воздействие которых может угрожать травмой.

Никто не будет спорить с тем, что решающим при несчастном случае становится человеческий фактор. А значит, необходимо постоянное профобучение.

Машинисты на предприятии сегодня управляют мостовыми грузоподъемными кранами дистанционно, из отдельного кабинета, с помощью джойстика. Совсем недавно это была очень опасная профессия. Идет замена обрабатывающей дизельной техники на современные высокопроизводительные машины. И это не только плюс экологии, но и плюс здоровью операторов. А замена ламп на светодиодные светильники, в результате чего уровень освещенности вырос в 10 раз, - не только на пользу здоровью работников, но и снижает риск травмы. Конечно, на предприятии проводятся регулярные медосмотры, есть современная, хорошо оснащенная «Скорая».

ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТЕЙ

Сегодня безопасность труда на производстве и снижение травматизма находятся под пристальным вниманием не только Фонда социального страхования и работодателей, но и исполнительной, и законодательной власти. Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по реализации концепции «Нулевой травматизм» между ИРО ФСС, правительством региона, Законодательным собранием Иркутской области и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Предусмотрены обмен аналитической и статистической информацией, совместные информационно-разъяснительные мероприятия, рассмотрение вопросов охраны здоровья на предприятиях и решение задач в рамках нацпроекта «Демография».

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