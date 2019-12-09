«Море кофе» в Иркутске: от лазурного фургона до нескольких торговых точек

More Сoffee - удачно придуманное название и нестандартная концепция уже стали поводом для копирования и тиражирования. Желающих купить франшизу тоже немало. Интерес проявляют даже из-за рубежа, в частности, из Украины. Но пока по франшизе созданного четыре с половиной года назад в Иркутске предприятия работают лишь кофейни в Мурманске. При этом в городе на Ангаре действуют уже пять точек продажи бодрящего напитка. О том, как рождался и развивался кофейный бизнес в столице Прибайкалья, мы поговорили с основателем More Сoffee Никитой Черкашиным.

- Почему кофе? Как пришла идея открыть именно такое предприятие?

- Я сам работал в баре, и было это не в Иркутске. Но семейные обстоятельства сложились так, что мы с женой решили вернуться в родной город. Мы ждали ребенка. Это главная мотивация. Я понял, что должен не только обеспечить семью, но и оставить что-то своим детям.

Над будущим бизнесом мы думали вместе с супругой и решили, что больше всего нам хотелось бы открыть кофейню. Однако подобных предприятий немало, поэтому нам нужно было сделать что-то необычное, как-то выделиться.

Нового мы ничего не изобрели, взяли идею широко распространенных в странах Европы кофеен на колесах. Так, мы начали искать подходящий фургон. И обнаружили его в западной части страны. Машина называлась «Баркас», и именно благодаря ей родился бренд More Сoffee. В целом от идеи до ее реализации у нас ушел где-то год. Сначала фургон мы просто поставили во дворе дома. Социальные сети и сарафанное радио быстро помогли ему стать популярным.

В 130-м квартале лазурный автомобиль стал частью пространства. Фото: «Море кофе»

- Каков был ваш первоначальный капитал? Используете ли заемные средства?

- Я в принципе всегда был против кредитов. Работал и копил деньги. В целом этого хватило на фургон и недорогое оборудование. И да, первое время в кофейне работал я один. В дальнейшем мы направляли часть прибыли на новые кофемашины, сырье, создание стационарных кофеен. Но сейчас, когда мне предложили принять участие в проекте «Мой бизнес», который направлен на популяризацию предпринимательства, я подумал, что это знак, и пора изучить все меры поддержки бизнеса, существующие в регионе, чтобы выбрать подходящие варианты. Возможно, это послужит толчком к дальнейшему развитию.

- Почему не растет число фургонов и теперь вы открываете обычные стационарные кофейни?

- Наш лазурный фургон постоянно стоит в 130-м квартале. Он уже стал, можно сказать, частью этого пространства. Но повторить этот опыт довольно сложно, гораздо проще арендовать помещение. Кроме того, нам стали поступать предложения открыться в том или ином месте. Так, предприятие стало расширяться, и сегодня в Иркутске работает пять точек More Сoffee. Недавно открыли полноценную кофейню и предложили горожанам новый продукт – кофе в съедобном стакане.

Кофейный фургон стал знаменитым благодаря соцсетям и сарафанному радио. Фото: «Море кофе»

- Что для вас конкуренция?

- Это развитие. Мы к привыкли к тому, что нас копируют и тиражируют. Когда пытаются расспросить, что да как у нас устроено, тоже нормально реагируем. Товарный знак мы зарегистрировали. Опыт франчайзинга тоже был. Сеть кофеен теперь работает в Мурманске. Но к этому опыту мы еще вернемся. Сейчас нам самим необходимо упрочить свои позиции. Изменения на рынке происходят очень быстро, важно следить за всеми современными тенденциями, чтобы ничего не упустить.

Сегодня в Иркутске работает пять точек More Сoffee. Фото: «Море кофе»

- Есть у вас какой-то особый секрет ведения бизнеса? Можете поделиться?

- Я всегда ставлю себя на место гостя кофейни. Думаю: а чего бы мне хотелось видеть в таком заведении? Мы не завышаем цены. Стараемся сделать кофе доступным для всех. При этом всегда предлагаем что-то необычное, для гурманов. Например, это кофе с морской солью. Новые рецепты разрабатываем регулярно, на достигнутом не останавливаемся. Будем совершенствоваться и дальше.