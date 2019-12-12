Региону нужен руководитель федерального уровня: политики об отставке губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 12 декабря сложил полномочия. Президент России Владимир Путин принял его отставку. Уже назначен временно исполняющий обязанности главы региона – им стал замглавы министра МЧС России Игорь Кобзев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства уже провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым. Отметим, Сергей Левченко был избран главой Иркутской области в 2015 году, его полномочия должны был истечь в 2020-м.

«Комсомолка» связалась с главами местных городов и политиками, чтобы узнать их мнение по поводу отставки Сергея Левченко.

Депутат Государственной Думы Сергей Тен об отставке губернатора: "У меня не было ощущения, что губернатор Левченко доработает полный отведенный его срок" 00:00 00:00

Депутат Госдумы РФ Сергей ТЕН:

Региону нужен руководитель федерального уровня

-Да, в Иркутской области строятся школы, детские сады, ФАПы. Я убежден, что, прежде всего, это заслуга бизнеса, промышленных компаний, которые активно работают на территории региона и формируют доходную часть бюджета – более 100 миллиардов рублей. Давно звучит фраза о том, что Иркутская область – это самый перспективный и самый недооцененный регион России. Но давайте посчитаем: с 1997 года в Иркутской области это будет уже седьмой по счету губернатор, то есть в среднем на одного – около трех лет. Губернаторы приходили и уходили. Я уверен, что Иркутской области нужен политик федерального уровня, чтобы он мог напрямую работать со всеми министерствами, ведомствами, корпорациями, и чтобы мог консолидировать всех. И тогда мы будем двигаться вперед.

Мэр Тулуна Юрий Карих.

Мэр затопленного Тулуна Юрий Карих: "Не знаю почему области так не везет, что через каждые два-три-четыре года губернатор меняется. Хочется стабильности" 00:00 00:00

Мэр Тулуна Юрий КАРИХ:

Обращений от людей из зоны затопления все меньше – и это знак, что многие проблемы решены

- Хотелось бы стабильности. Не знаю, почему Иркутской области так не везет – через каждые два, три, четыре года меняется губернатор. Да, кто-то сделал больше, кто-то меньше – но не потому что не хотел. Осуждать кого-либо было бы неправильно. Дело в том, что каждый губернатор находится в разной ситуации, с разным наполнением бюджета, а кто-то попадает в сложное время – и это просто стечение обстоятельств. Безусловно, и сейчас есть и отрицательные, и положительные моменты. Вот, например, мы хорошо работаем с министерствами, многие министры на нашей территории побывали. Ближе всего взаимодействуем с министерством ЖКХ и минстроя, и хотелось бы, чтобы это продолжалось. В Тулуне продолжается работа с людьми из зоны затопления – сейчас решаем вопросы по капитальному ремонту, помогаем тем, кто еще не решил проблемы. Обращений из зоны ЧС становится все меньше – это значит, что многие сложности преодолены.

Мэр Саянска Олег Боровский.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Саянска Олег БОРОВСКИЙ:

То, что очередной губернатор не доработал до конца срока – проклятие Иркутской области

- Самое важное, чего достиг Сергей Левченко, это увеличение областного бюджета. Да, политической стабильности не прибавилось. Зато у нас в разы увеличилось строительство социальных объектов. Это главное для муниципалитетов. То, что очередной губернатор не доработал до конца срока – какое-то проклятие Иркутской области. У нас тех, кого назначали, не дорабатывали срок, и те, кого выбрали.

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