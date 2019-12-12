2019-12-12T16:23:09+03:00
Общество

Отставка губернатора Сергея Левченко: глава Иркутской области сложил полномочия

До последнего в правительстве региона уверяли, что информация об отставке Сергея Левченко - не более, чем слухи
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Губернатор Иркутской области ушел в отставку. Фото: правительство Иркутской области.Губернатор Иркутской области ушел в отставку. Фото: правительство Иркутской области.
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Как стало известно "КП" в Иркутске, губернатор Иркутской области Сергей Левченко 12 декабря подал в отставку. Официальной информации по этому поводу пока нет. Кто будет вместо него временно исполнять обязанности губернатора, пока неизвестно.

СПРАВКА "КП"

Сергей Левченко родился 2 ноября 1953 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт в 1976 году, затем Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Сначала работал мастером, прорабом, а в дальнейшем начальником участка Красноярского управления «Стальконструкция» Минмонтажспецстроя СССР, потом трудился начальником Ангарского управления «Стальконструкция». А с 1987 года стал партийным работником. Являлся депутатом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов. С 2015 года являлся губернатором Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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