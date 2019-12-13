Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев:"Я трудоголик. Требовательность мою коллеги знают"

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева. Указ был подписан 12 декабря, а уже 13-го полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио губернатора на сессии Законодательного Собрания Приангарья.

Зачитав указ главы государства о назначении, Сергей Меняйло также сообщил о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерала-полковника внутренней службы.

Пройти все своими ногами, увидеть своими глазами

Полпред рассказал депутатам и другим участникам сессии, что врио губернатора в 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001-м – Воронежский государственный университет, в 2006-м – институт экономики и социального управления, а в 2017-м – магистратуру Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Также он учился на курсах повышения квалификации в Академии гражданской службы.

- Он - ветеран боевых действий, участвовал в восстановлении конституционного строя в Чеченской республике, имеет опыт работы в экстремальных ситуациях, и этот опыт поможет ему в кратчайший срок вникнуть в проблемы, которые существуют в Иркутской области, и выполнить задачи, поставленные президентом страны. А мы все вместе должны оказать ему в этом помощь и содействие, - отметил Сергей Меняйло. - Необходимо консолидировать все силы Иркутской области, чтобы достигнуть поставленных целей. Пока, к сожалению, вопрос восстановления прав граждан в зоне чрезвычайной ситуации до конца не решен. Игорь Иванович в курсе сложившейся ситуации, и первая задача, которая перед ним поставлена, - активизировать работу в этом направлении и вплотную заняться проблемами пострадавших от наводнения в Иркутской области. Также ему необходимо понять Иркутскую область, посмотреть все своими глазами, пройти своими ногами и организовать работу, направленную на решение вопросов, которые ставят жители.

Четкое взаимодействие, постоянная работа с населением, мониторинг проблемных ситуаций, своевременные инициативы

Игорь Кобзев сообщил депутатам, что президент поставил перед ним первоочередные и жизненно важные задачи.

- Мы должны все вместе оперативно, грамотно и максимально эффективно их выполнить, - сказал он. - Главной свой задачей на посту врио губернатора я вижу повышение качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом не только для меня, но и для всей команды. Четкое взаимодействие, постоянная работа с населением, мониторинг проблемных ситуаций, своевременные инициативы - все это я буду требовать в полном объеме.

Врио главы региона отметил, что 2019 год оказался сложным для Иркутской области. В результате наводнения в зоне бедствия оказалось 109 населенных пунктов, в которых было подтоплено более 11 тыс. жилых домов, погибли 26 человек.

- Знаю, что пока остаются нерешенными некоторые вопросы ликвидации последствий паводка. И сейчас в первую очередь важно оказать необходимую помощь пострадавшим людям, - подчеркнул Игорь Кобзев. - В любой ситуации, а тем более в чрезвычайной, самое главное – спасение жизни людей и помощь гражданам. Этого требовала от меня и предыдущая служба в МЧС - в структуре, которая работает с органами исполнительной власти по защите как территорий, так и населения.

Также он сообщил, что знает о проблемах, связанных с обращениями граждан и выполнениями их наказов.

- Их исполнение должно стать обязательным. Это повышает доверие населения к власти и позволяет нам не быть безучастными к трудностям наших граждан, выбирать правильный вектор развития региона, - сказал врио губернатора.

Также он подчеркнул, что вертикаль власти не ограничивается только структурами органов исполнительной власти региона.

- Нам необходимо усилить взаимодействие с федеральным центром, сделать его оперативным, эффективным, системным. Причем Иркутская область не должна быть лишь просителем дотаций, субсидий. Нам необходимо активно участвовать во всех федеральных программах, - заявил врио главы Приангарья. - Знаю, что в регионе внедряются инвестиционные проекты, которые должны способствовать дальнейшему развитию. Я открыт для сотрудничества, совместной и конструктивной работы с общественными и политическими силами области. Любая разумная инициатива, направленная на развитие региона, может получить поддержку. В свою очередь я рассчитываю на помощь со стороны каждого жителя. Уверен, что совместными усилиями нам удастся превратить Иркутскую область в современный, динамично развивающийся регион.

Представив Игоря Кобзева, полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло выразил благодарность Сергею Левченко за проделанную работу на посту главы Приангарья, в том числе по ликвидации последствий наводнения.

- Почти все люди обеспечены сертификатами. Наконец-то начала активизироваться стройка жилых домов и социальных объектов в подтопленных территориях. Сделано многое, но предстоит еще больше, - подчеркнул полпред.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Кобзев рассказал, что был в Иркутской области в 2017 году, когда здесь проводились соревнования по пожарно-прикладному спорту.

Также он сообщил, что сразу же отправится в зону чрезвычайной ситуации.

- Я буду работать со всеми. Требовательность мою коллеги знают. Я трудоголик. Надеюсь, что все, кто трудоголики, останутся.

При этом Сергей Меняйло обратил внимание на главное качество врио губернатора: он способен принимать решения в критических ситуациях и нести за них ответственность.