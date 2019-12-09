Как вырастить из ребенка будущего Алексея Немова

Сложно найти какой-либо другой вид спорта, который помогал гармоничному физическому развитию человека лучше, чем спортивная гимнастика. Атлеты учатся ловкости, гибкости и силе, чтобы хорошо выполнять сложные прыжки и упражнения на кольцах и брусьях. И в этом нет равных Алексею Немову! В свое время он сумел завоевать рекордные 12 медалей разного достоинства на Олимпийских играх и стать кумиром россиян. Хотите, чтобы ваш ребенок стал новым Немовым? Тогда обязательно записывайте его в секцию.

Жесткая дисциплина

- Спортивная гимнастика вырабатывает у детей пять основных качеств - быстроту, силу, выносливость, гибкость и ловкость, - рассказывает тренер Иркутского областного Колледжа олимпийского резерва Иван Кузнецов. - Также отлично развивает вестибулярный аппарат, а еще учит дисциплине! Наши занятия очень серьезные, от техники нельзя отступать ни в коем случае, иначе велик риск получить травму. Поэтому мы не будем работать с ребенком, если он не соблюдает правила.

Обычно в спортивную гимнастику отдают детей в возрасте трех лет, но чаще все-таки с пяти. Такой ранний набор связан с тем, что у малышей еще очень подвижные суставы, мышцы и связки, в этом отношении с ними намного проще работать. Единственная сложность - маленькие дети еще плохо слушают тренера и часто не понимают, что от них хотят. А ребята постарше уже подходят к занятиям более ответственно, становятся умнее, но они уже менее подвижны.

Чем отличается от художественной

Это самый частый вопрос, который родители задают тренеру. Особенностей достаточно.

Гимнасты во время своих выступлений используют различные снаряды - кольца, коня, козла или брусья.

В спортивной гимнастике главное - правильность выполнения всех упражнений и уровень физической подготовки.

В художественной гимнастике больше внимания уделяют эстетической составляющей номера и артистизму исполнителей. Здесь основной упор идет не на силу, а на ловкость, поэтому и спортивный инвентарь соответствующий - легкие обручи, ленты и булавы. Ну и, конечно, «художницы» всегда выступают под музыку, в то время как гимнасты выполняют упражнения в полной тишине.

Так что выбор за родителями. Что для вас важнее: чтобы ребенок был гибким и красиво двигался или был сильным и физически выносливым?

Избавляют от психологических барьеров

В Иркутске секций по спортивной гимнастике не так много. Тренеры ведут набор детей разных возрастов. Более того, в некоторых из них на тренировки могут записаться даже взрослые при большом желании. Главное, не забудьте приобрести экипировку. К слову, она вполне демократичная: футболка, трико и чешки. Все это можно без труда купить в любом магазине спорттоваров.

Если вы все же решитесь отдать свое чадо в секцию, то имейте в виду: попасть туда будет не так-то просто!

- Ребенку предстоит пройти достаточно серьезный отбор, - добавляет Иван Кузнецов. - В первую очередь мы смотрим, какие природные качества заложены, есть ли врожденные гибкость и сила. Мы сразу делим детей на две группы: тех, кто хочет сделать карьеру в спорте, и тех, кто занимается гимнастикой просто для общего развития. И для каждой из них у нас разные требования. Ну и, конечно, если у малыша есть проблемы с позвоночником или были какие-то серьезные травмы спины и суставов, мы не сможем с ним заниматься.

В зависимости от того, какой снаряд будет осваивать ваш ребенок, зависит то, какая группа мышц больше «сработает». Например, для упражнений на турнике нужно развивать спину, на брусьях - плечи и так далее. Ну и, конечно, пока ваш малыш будет отрабатывать выполнение кувырков и колеса на турнике, он точно улучшит вестибулярный аппарат - хоть в космос запускай!

Но даже физическое развитие - не самое главное качество, которое ребенку принесут занятия спортивной гимнастикой. Она формирует характер! Во время тренировок специалисты, кстати, проводят с детьми психологическую работу, помогая им снять все барьеры. Со временем ваше чадо понимает, что может отжаться от пола хоть сто раз, ведь все ограничения есть только в голове, а тело способно выдержать больше нагрузки, чем кажется.

Как только все ограничения пропадут, юный спортсмен сможет сделать все, что угодно, главное, чтобы подходил к каждой задаче с умом. Это качество точно пригодится ему во взрослой жизни, даже если он не свяжет дальнейшую жизнь со спортивной гимнастикой.

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ

Спортивная гимнастика появилась за несколько тысячелетий до нашей эры и имела исключительно прикладной характер. Китайцы использовали ее для оздоровления организма, представители народов Закавказья с ее помощью обучались верховой езде, используя, кстати, всем знакомый снаряд под названием «конь». Ну а древним грекам гимнастика помогала в подготовке воинов.

После распространения христианства ее запретили, поскольку служители церкви посчитали ее пережитком язычества. Однако в конце XVIII - начале XIX века вновь начали применять в качестве основы физического воспитания. В это же время стали проводиться и первые международные соревнования по этому виду спорта, а еще через несколько лет, в 1898 году, спортивная гимнастика впервые была представлена на Олимпийских играх.

КОНКРЕТНО

Где записаться в секцию

Иркутский областной колледж олимпийского резерва

ул. Байкальская, 267

+7-950-112-087-30 ???

СОЦ «Зенит»

ул. Авиастроителей, 4а

+7 (3952) 37-24-69

Дворец спорта «Юность»

пер. Кооперативный, 1

+7 (3952) 33-49-43