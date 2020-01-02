Итоги - 2019: экономика Иркутской области - регион в числе лидеров по росту ВРП

В преддверии Нового года принято подводить итоги. А еще вспоминать самые яркие события - словом, то, благодаря чему эти уходящие 12 месяцев вошли в историю. Предлагаем и вам пройтись по основным вехам. Для вашего удобства мы расскажем о новостях 2019-го по сферам: затронем ЖКХ, образование, медицину и другие направления. И начнем с экономики.

Поддержка бизнеса

Сегодня по объему инвестиций Иркутская область занимает 18-е место в России, а по объему инвестиционных льгот -11-е. И одни из приоритетных направлений - поддержка и развитие малого бизнеса.

Второй год в Иркутской области работает Центр поддержки экспорта, который содействует продвижению продукции, выпускаемой предприятиями региона на экспорт. Появилось и много новых инструментов, форм поддержки на федеральном и региональном уровнях. Активно реализуется нацпроект «Производительность труда и содействие занятости», который ориентирован на то, чтобы оптимизировать производственные процессы в тех компаниях, которые работают в Иркутской области в сфере промышленности, IT, строительства и т.д. Большое внимание уделяется и развитию новых для региона направлений бизнеса.

Ну а еще Приангарье в числе лидеров по росту ВРП (валовый региональный продукт).

По темпам роста Иркутская область обладает второй экономикой среди российских регионов. Это обусловлено началом полномасштабной разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения и подключением газодобывающей инфраструктуры к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Ковыктинское месторождение является крупнейшим на Востоке России по запасам газа.

Предприниматели получают субсидии

Уже 67 предпринимателей из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили в Фонде микрокредитования льготные займы на возобновление деятельности под 1% годовых на общую сумму 161,9 млн рублей. Также удалось реструктуризировать долги предпринимателей по кредитам.

Кроме того, предусмотрена субсидия на возобновление хозяйственной деятельности в размере 1,5 млн рублей. Положительно решен вопрос по созданию в Тулуне территории опережающего социально-экономического развития. Заключено шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами.