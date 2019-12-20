Снюс и смертельные конфеты: в мессенджерах Иркутска сообщают, что их раздают детям

«Внимание, родители! Просьба передать это сообщение всем! Неизвестные подсовывают ученикам школ конфеты, накаченные синтетическими наркотиками, которые могут вызвать привыкание. У нас сегодня нашли целый пакет, и дети попробовали. Оказалось, под видом таких «жвачек» и «конфеток» детям дали снюс, содержащий большую дозу никотина». Такое кричащее сообщение на днях стали пересылать в одной по родительским группам в мессенджерах. У некоторых оно вызвало небольшую панику. Например, одна из женщин, прочитав текст,сразу записала аудиосообщение, и выложила его в родительской группе школы №31. Там корреспонденты «КП» - Иркутск» его и прослушали.

- Раздают эти конфеты в основном пятиклассникам, - взволнованным голосом говорит женщина. – Срочно, звоните своим ребятишкам, и предупредите их, чтобы ничего не брали из рук незнакомцев!

Также испуганная мать перечислила из текста сообщения все последствия, которые могут наступить, если школьниксъест, хотя бы одну такую конфетку со снюсом. Итак, эффект от опасного угощения якобы длится минут 15-20. Например, в это время ребенок начинает заторможено разговаривать, зачастую вести себя неадекватно. А если попробует во второй раз – наступит зависимость. Еще через полгода применения «лакомств» у него начинают разлагаться кости. Ну и в конце женщина докладывает, что в Иркутске уже открыт центр, в котором якобылечатся 25 отравившихся ребятишек.

В руководстве школы № 31 нашему вопросу о возможном ЧП искренне удивились, сообщив, что никаких конфет со снюсомученикам никто не раздавал. Подтвердили это и в полиции.

- Никаких случаев отравления подозрительными конфетами в Иркутске не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Заявлений также не поступало.

Этими конфетами пугают россиян

О СМЕРТЕЛЬНЫХ КОНФЕТАХ СО СНЮСОМ ПИШУТ В ЧАТАХ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД

На самом деле женщина, записавшая аудио, не подняла бы панику, если бы просто забила текст сообщения из мессенджера в поисковик в Интернете.Проверили эти сведения мы.

Оказывается, предупреждение о смертельных конфетках со снюсомгуляет по родительским чатам уже не первый год. Пугали им жителей не только российских регионов - от Урала до Дальнего Востока, но и даже за границей. Например, его распространяли по Белоруссии и на Украине. Информационные старатели даже нашли самый первый текст, который появился в соцсетях. Как выяснилось, первоисточником информации является аналогичное сообщение из США. Текст в точности повторяет недавнюю рассылку для напуганных родителей Иркутска, только на английском языке. Причем первая подобная запись появилась в далеком 2007 году.

К слову, в некоторых российских городах, к тексту сообщения прикреплялось еще и страшное фото. На снимке – лежащие в снегу двое подростков, отравившихся снюсом. Фейк это или нет, неясно. Зато правдой оказалось видео, на котором ребенок в неадекватном состоянии не реагирует на слова и просьбы родителей. На кадрах, мальчик смотрит в никуда, не может стоять самостоятельно. Сняли ролик в Новосибирске. Изначально появились предположения, что ребенок как раз съел новомодные табачные пластинки – снюсы. Пока проверки это не подтверждают, следствие дает лишь сухую формулировку «пищевое отравление».

СНЮС ОПАСЕН!

Так что же такое снюс, и чем он опасен для здоровья человека?

- Это не наркотик, а один из видов некурительного бездымного табака, который полностью или частично изготовлен из очищенной табачной пыли или мелкой фракции резаного табака, - рассказывают полицейские. - При этом доза никотина в снюсе, превышает сигаретную в несколько десятков раз. Один мешочек снюса в среднем содержит около 40 мг никотина, такую же дозу можно получить, выкурив одновременно две пачки сигарет.

Поэтому, если ребенок за раз съест несколько конфет со снюсом, у него может наступить острое отравление никотином или вовсе начаться судороги и нарушение дыхания. И такие случаи уже были зафиксированы в России. Например, недавно снюсом отравились двое детей из Башкирии.

- В этом году мы изымали из продажи снюс, то есть делали контрольную закупку, в Иркутской области 7 раз, - продолжают полицейские. – Отправляли на исследования, но наркотиков в них не находили. К тому же есть такой нюанс: снюсы не подпадают под действие закона об ограничении по продаже табачных изделий, ведь в новом составе снюсов табака нет, их основа - никотин, отдушки и ароматизаторы.

ИРКУТСК ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПРОДАЖИ СНЮСА

Полноценной статистики о том, насколько распространен снюс по стране нет. Но вполне возможно вскоре из свободной продажи в ларьках на остановках общественного транспорта они исчезнут. О запрете распространения снюса уже заявили руководители нескольких регионов страны. Неделю назад выступил с такой инициативой и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. А перед этим в нашем городе прошел рейд.

- Мы проверили шесть торговых точек по продаже табачных изделий, - рассказывали в пресс-службе администрации Иркутска. - В одной из них никотиносодержащие вещества продали несовершеннолетним. Кроме того, на изделия отсутствовала необходимая документация. Продавцов ждет штраф.

До конца этого года планируется проверить еще 10 торговых торговых точек. Кстати их адреса сообщили сами жители города.

КОНКРЕТНО

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПРОДАЖУ СНЮСА В ИРКУТСКЕ

Сообщить о продаже никотиносодержащих веществ несовершеннолетним можно в МКУ г. Иркутска «Безопасный город», а в общественную организацию «Наш Иркутск».