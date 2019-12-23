Сибиряк, которого мать бросила в детдоме, нашел ее спустя 44 года

- Славка… - только и смогла вымолвить Валентина Бакушева и разрыдалась. Кадры, как рослый мужчина бережно обнимает плачущую пожилую женщину - свою маму, которую искал всю жизнь, облетели страну. Ради этой долгожданной встречи спустя 44 года сибиряк Вячеслав Зубенкин прилетел из Хабаровска в Кабанский район Бурятии, в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Там его биологическая мать, которая бросила сына в детском доме, живет уже 12 лет.

- А это твой внук… - сам едва сдерживая слезы, Вячеслав выводит 8-летнего сына, который от стеснения прячется у отца за спиной.

Началась эта история в 1976 году, когда мать оставила шестилетнего Славу и его брата-близнеца Костю в детдоме в Бичурском районе Бурятии. Она работала дояркой, мужа не было, денег и своего угла тоже. Навестила всего лишь раз, когда сыновья учились в 3-м классе, а потом пропала.

- Мама говорит, что всему виной «тяжелая жизненная ситуация», и на этом закрывает тему, - вздыхает Вячеслав. - Мы с Костей с малых лет мечтали найти ее! Писали письма, приезжали по адресу, где она жила раньше, но там ее не оказалось. Зацепок никаких, но я чувствовал, я знал, что мама жива. Нашу встречу я видел во снах и просыпался в слезах.

Из детдома братья вышли «дикарями», не умели ни готовить, ни в магазин сходить. Как могли, строили жизнь с нуля. К 21 году оба окончили речное училище в Улан-Удэ, поработали на судоверфи, прошли армию.

- После службы вернулись в столицу Бурятии, вышли на перрон… а идти-то и некуда, - с горечью вспоминает Вячеслав Зубенкин. - Костя снова поселился в Улан-Удэ, у него здесь были друзья, а я с приятелем захотел попытать счастья в другом городе. С закрытыми глазами ткнул пальцем в карту - Хабаровск! Поехали с товарищем наобум. Нам повезло, сразу устроились на работу, получили комнаты в общежитии. Я стал строителем, делаю ремонт в квартирах. Обзавелся семьей. Мы с женой, кстати, из одного района Бурятии. Случайно познакомились в соцсетях, влюбились, Татьяна переехала ко мне.

Константина 17 лет назад убили. С тех пор Вячеслав искал мать один. Писал в телепередачу «Ищу тебя», «пробивал» имя в интернете. Глухо! Валентина Бакушева тем временем одно время жила на ферме, где работала. Вышла замуж, сменила фамилию. Именно этот факт и стал у Вячеслава камнем преткновения в поиске мамы. Потом она разошлась с супругом, оказалась в доме-интернате Кабанского района, но и там о сыновьях женщина ничего не говорила.

- Мне помог случай, - говорит Вячеслав Зубенкин. - Мама лежала в больнице. Соседкой по палате оказалась сотрудница соцзащиты, ну мама и открыла ей душу. В это же время теща, которая живет в Бурятии, рассказала мою историю местным журналистам. Статью прочитала та самая женщина из соцзащиты и сопоставила факты. Позвонила маме и ошарашила: «Валя, тебя ищут!»

Встретившись, мама и сын не помнили себя от радости. Шутка ли, 44 года разлуки! Теперь они созваниваются каждый день - сколько всего надо успеть рассказать друг другу! А скоро Вячеслав вместе с ребенком снова приедет в Бурятию к маме в гости.

- Я так счастлив, что мы нашлись, - улыбается он. - Душа успокоилась.

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