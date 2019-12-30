Ударил ножом в лицо: 14-летний пьяный подросток напал на полицейского в Бурятии

Веселье троих подростков с распитием алкогольных напитков закончилось в полицейском участке. Троицу друзей, изрядно захмелевших, видимо потянуло на «подвиги». На беду им в одном из дворов жилого дома попался ребенок. У него компания сначала забрала игрушку, а потом кто-то из выпивших еще и «удостоил» его пинком.

Мама пострадавшего сразу позвонила полицейским, прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали «выпивох» и повезли в отдел полиции.

- Нужно было установить личности подростков, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Бурятия. - Оповестить родителей о поведении их детей.

Парней посадили в служебный автомобиль. Казалось бы, история шла к своему логичному концу. Но не тут-то было. Во время движения машины, управлял которой, кстати, сотрудник вневедомственной охраны, один из задержанных выхватил нож.

- Подросток, находясь на заднем сиденье, нанес удар в лицо водителю, - добавляют в управлении. – Водитель получил проникающее ранение носовой и ротовой полости.

Нападавшего сразу обезоружили. По данным следственного комитета, инцидент произошел 27 декабря в селе Петропавловка Джидинского района республики Бурятия. Сейчас по данному факту проводятся необходимые проверки.

- Так как напавший на представителя власти 14-летний подросток не достиг возраста уголовной ответственности, предусмотренной за совершение данного преступления, уголовное дело в отношении него не может быть возбуждено, - отмечают следователи.

Однако, уверены они, оставлять поступок безнаказанным также нельзя.

- По результатам доследственной проверки следствие намерено направить материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении указанного подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по республики Бурятия. - Или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством.