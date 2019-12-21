Грызуны нарасхват: в Иркутске в три раза вырос спрос на живых крыс

Купить крысу перед Новым годом в зоомагазинах - целый квест. Символ наступающего года нарасхват! Не верите? Статистика – в подтверждение. Если верить сайту объявлений Avito, то в Иркутске спрос на грызунов вырос в 3 (!) раза по сравнению с прошлым годом. Неудивительно, что продавцы только разводят руками: мол, разобрали всех крыс до единой.

- Очереди за грызунами начали выстраиваться еще в октябре, - говорят сотрудники зоомагазинов. – Разбирают на подарки – кто-то себе, кто-то в подарок. Вроде и оригинально, и стоит недорого - от 300 рублей. Приходите к концу недели, может быть, еще привезут…

Декоративные крысы очень любят сидеть на ручках.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Да, поздновато я побежала за символом наступающего года. В трех из четырех магазинах крыс не было, только в последнем нашлись две крохотные черно-белые мышки.

- Возьмите японскую, смотрите, какая славная. В ладошке помещается. И на 100 рублей дешевле, - утешают меня продавцы.

Мышь, конечно, тоже милая, но принесет ли она заветную удачу? Нет, все-таки куплю крысу, чтобы в 2020-м мне железно подфартило. Наугад обзвонила еще три зоомагазина. И вуаля - в одном символы года ждут меня!

Крохотных мышек тоже раскупают накануне Нового года, но не так, как крыс.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Серых давно разобрали, остались только белые и пятнистые, - показывает продавец-консультант зоомагазина Даниела Вруцкая. - На декоративных крыс очень большой спрос. Они, кстати, приятнее мышек. Очень чистоплотные, умываются, не пахнут. А еще это умненькие грызуны, любят играть с детьми и с удовольствием сидят на руках.

И, правда. Посадила пушистого бело-серого крысенка на ладошку, а он как побежал по руке! Забрался на плечи и уютно устроился, уткнувшись в шею.

Символ наступающего года, наверняка, принесет удачу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Беру! - сомнений не осталось. Даниела говорит, что иркутяне чаще покупают именно серых и пятнистых грызунов, а вот белых опасаются из-за красных глаз - мол, вдруг они чем-то болеют. Да и вообще выглядят менее эстетично. Но это не так.

Достаю кошелек. Сама крыса стоит всего 300 рублей, а вот на клетку придется раскошелиться. Самая простая - стены да пол - обойдется в 2400 рублей. Жилье покруче, с лабиринтом и колесом для бега, стоит в два раза дороже. Запас корма на месяц - еще 200-300 рублей. Итого, как минимум, уйдет три тысячи. Но разве на символе года экономят?!

Крысы - милые создания, их охотно берут в подарок.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, в других городах цены на грызунов сильно различаются. Например, в Москве за крысу отдают 800 рублей, в Санкт-Петербурге – 700. А в Новосибирске и Красноярске – всего по 285 и 165 рублей. Ну а если домашнюю крысу купить все-таки не успели, или нет возможности ее содержать, возьмите игрушечную. Мягкий сувенир в виде символа года в Иркутске 0 от 300 рублей.

За крысами нужен уход - просторная клетка, зерновой корм.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Людмила ИВУШКИНА, координатор иркутской зоогалереи

Не покупайте животных бездумно

- Грызунов в наш в зоопарк приносят регулярно, и год Крысы, понятное дело, будет самый «урожайный». Ведь из всех других символов года именно их выбрать проще всего – они маленькие, недорогие. Кому-то живой подарок окажется не нужным, кто-то не справится с уходом. Конечно, места у нас хватит всем грызунам, но лучше, чтобы их не покупали бездумно. Грызуны – не кошки или собаки, им нужны особые условия. Обязательно обустройте вольер или хотя бы просторную клетку, чтобы она не носилась по дому. И позаботьтесь о специальном зерновом корме. Никакого сыра и колбасы! Словом, перед покупкой изучите, как правильно содержать крысу, а если берете ее в подарок – предупредите будущих владельцев заранее.

За помощь в подготовке материала благодарим зоомагазин "Твой друг".