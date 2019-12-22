Елку на дне Байкала установили моржи из Иркутска

Елка на дне Байкала -это уже традиция. Каждый год, уже с десяток лет подряд ее устанавливают в Листвянке дайверы. Сама елка, Дед Мороз с свитой в гидрокостюмах, украшенных подобающе случаю. Красиво! Традицию решили нарушить отчаянные и хулиганистые моржи, натуральным образом перебежавшие дорогу суровым аквалангистам. Правда, "брать" Листвянку они не стали, а рванули подальше, к Ольхону. Обустроились на Малом море и давай рубить лед.

-Устали, аж жарко стало, - рассказал один из троих друзей- "водяных", Александр Манаков. -И пилили, и рубили. Часа два, наверное.Там лед сейчас около 40 сантиметров толщиной.

egor_lesnoy Моржи на Байкале отметили Новый год 2020

Прорубили "окно" внутрь Байкала - и нырнули в него вместе с пластмассовой елкой. Без гидрокостюмов и аквалангов. Задержали дыхание - поставили елку. Вынырнули. Потом снова под лед - хоровод водить.

Получилось все это у моржей зрелищно, быстро и азартно. И да - саму елочку унесли с собой после праздника - нечего на Байкале мусорить!

- Подходит к своему логическому завершению 2019 год, время сдавать долги по работе, просить прощения у всех, кого ненароком обидели и успевать сделать то, что еще не успели, - видео новогоднего заплыва лидер "горячих голов" из Иркутска Егор Лесной сопроводил обращением к публике. -Итоги я буду подводить чуть позже, а сегодня хотел бы показать то, что мы успели снять, пока год еще не закончился, с нашим средним составом команды #горячие головы. Идею предложил вернувшийся и воссоединивший банду Евгений Лохов. О своей идее он позже пожалел, но у нас всегда так. Присоединился никогда не отказывающийся от любых безумных идей Александр Манаков. Ну и, как всегда, дирижировал процессом ваш добрый друг - я.

Отдельно исполнители проекта задиристо замечают, что они установили елку на дне Байкала и проводили вокруг нее подводный хоровод "без гидрокостюмов, аквалангов и регистрации через СМС".

Браво, моржи. Ждем ответное видео от дайверов - уж теперь то их елка просто обязана поразить всех своим великолепием.