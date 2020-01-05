Итоги - 2019 в образовании в Иркутской области: опорные школы РАН, новые детсады, «Точка роста»

В образовании Иркутской области также в 2019 году произошло много хороших событий. Открываются новые детские сады и школы, внедряются инновационные программы, создаются новые пространства для получения знаний.

Три школы получили статус опорных школ РАН

В Иркутской области в проекте «Базовые школы РАН» принимают участие три школы: Лицей ИГУ в городе Иркутске, братский лицей № 2 и ангарский лицей № 1. Эти учреждения теперь станут не только центрами с новым методом преподавания, но и инновационными площадками, на которых ребята с лихвой раскроют все свои таланты и сделают первые открытия.

Школьные коворкинги, бизнес-инкубаторы - инфраструктура уже создается. Ну а главное - это плотное сотрудничество с известными научными институтами, именно их сотрудники становятся для школьников наставниками! Задача не состоит в том, чтобы создать некие элитные школы, а в том, чтобы поддержать талантливых ребят, раскрыть их склонности и вовлечь в начальную научную деятельность, - вот цель пилотного проекта.

Впервые сдали собеседование по русскому языку

Это новшество ГИА осилили 1 438 тысяч девятиклассников региона. Только при успешной сдаче собеседования по русскому языку они могли быть допущены к экзаменам. Это, конечно, историческое событие, которому предшествовала тщательная подготовка. И надо сказать, справились. 98% ребят получили «зачет».

Кстати, достойно справились с испытаниями и 11-классники. С учетом выпускников пошлых лет в 2019 учебном году ЕГЭ сдавали на 50 тысяч человек больше, чем в 2018-м. Впервые три человека - выпускники Иркутска, Ангарска и Усть-Илимска - прошли ЕГЭ по китайскому языку. В 2019-м стало меньше тех выпускников, кто не получил аттестат. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, физика, биология, история, химия и информатика, а самыми топовыми направлениями на бюджет у абитуриентов - «Педагогическое образование», «Лечебное дело», «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника».

ИГМУ - 100 лет!

Иркутский государственный медицинский университет в 2019 году отметил юбилей. Его славная история началась 100 лет назад, когда в госуниверситете было открыто медицинское отделение. Это событие положило начало высшему медицинскому образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Через 11 лет отделение было преобразовано в мединститут. В мае 1995 года он получил высший статус учебного заведения - «университет». Сегодня это настоящий научно-образовательный комплекс, в котором трудятся 453 сотрудника (из них 94 доктора наук и 261 кандидат наук), учатся 520 студентов из 29 стран мира.

Новые детсады и школы

Современный детский сад на 240 мест построили в Свирске. Здесь открыли 10 групп, в том числе две группы для малышей до трех лет. В целом до конца 2019 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще девять детских садов: в Иркутске на улицах Зимняя и Сосновая, в Ангарске, Балаганске, поселках Новолисиха Иркутского района, Тыреть Заларинского района, Биликтуй Усольского района и Чистополянский Нижнеилимского района, а также в селе Мальта Усольского района.

Что касается средних учебных заведений, то в 2019 году в Иркутской области возводилось сразу 20 школ. Несколько из них сверх плана, поскольку свои коррективы внес паводок. Так, строятся школы в Тулуне и Нижнеудинске, а три открылись 1 сентября в Усть-Уде, селе Тутура Жигаловского района и в микрорайоне Лесном в Иркутске. Кроме того, после полной реконструкции начала работу школа в селе Кривая Лука Киренского района.

«Точка роста»: в регионе открыто более 60 центров

Открытие 2049 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» состоялось в 50 регионах России. И Приангарье не исключение. В регионе создано 60 центров на базе сельских школ 30 муниципальных образований с охватом более 17 тысяч детей. Такие центры позволят внедрить новые методы обучения и повысить качество образования.

Так, благодаря проекту в школах появляется современное оборудование: 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, ноутбуки, наборы для робототехники, тренажеры для уроков ОБЖ и многое другое. Центры, созданные по всей России, обновят содержание таких предметов, как технология, математика и информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

Навигацкая школа в Иркутске

Подобное учебное заведение уже готовило в нашем городе матросов для Камчатской экспедиции в 1745 году. С тех пор прошло без малого четыре века. И вот в Иркутске снова открылась Навигацкая школа. На этот раз цель подготовки - кадры для Тихоокеанского флота.

Идея создания принадлежит адмиралу, председателю клуба ветеранов морской охраны кандидату экономических наук Иннокентию Налетову. Морской офицер родом из наших мест, поэтому к судьбе талантливых мальчишек весьма неравнодушен. В школу, которую организовали на базе Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта, уже отобрали 50 лучших курсантов.