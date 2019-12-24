Евро в трусах: контрабандист, спрятавший 29 тысяч евро в нижнем белье, попался в Бурятии

"Куда бы спрятать евро?" - лихорадочно соображал мужчина, который незаконно вез из Монголии в Россию огромную сумму денег. Он ехал в купе пассажирского поезда "Пекин - Москва" и на подъезде к бурятскому поселку Наушки стал срочно придумывать, куда убрать наличные. Ведь впереди - таможенный пост российско-монгольской границы.

И вдруг контрабандиста осенило: "Если женщины прячут купюры в бюстгалтеры, то почему бы мне не положить деньги, например, в трусы?!"

Пошел в туалет и затолкал в нижнее белье аж 29 тысяч евро. У него были купюры разного номинала, и по 500, и по 50 евро. Какие именно спрятал в трусы, неизвестно. Но если даже посчитать, что мужчина положил туда только самые крупные купюры в 500 евро, то пачка все равно получилась увесистая - около 58 банкнот. Потяжелело в штанах, ничего не скажешь! Чтобы не вызывать подозрений внешним видом, остальные деньги - 10 тысяч евро, 14,6 тысяч рублей и 236,5 тысяч монгольских тугриков он сложил в багаж.

Общий вес купюр - меньше, чем полкилограмма. Фото: сайт Дальневосточного таможенного управления.

Но изобретательность не спасла контрабандиста. На таможне собака учуяла запах денег в багаже. Ну а потом таможенники нашли и "заначку" в трусах у мужчины. Так что с мечтами о роскошной жизни на незаконно провезенные деньги ему пришлось распрощаться.

- Общая сумма, которую нашли у контрабандиста - 44 тысяч долларов или более 2,79 миллиона рублей, валюту изъяли, - пояснили в Бурятской таможне. - По закону, если в страну ввозят или вывозят более 10 тысяч долларов, их нужно письменно задекларировать.

Контрабандиста привлекли к уголовной ответственности и выписали штраф. Приговор пока еще не вступил в силу.

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