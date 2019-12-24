Сибирячка, избежавшая смертной казни на Бали, через соцсети собирает деньги на освобождение из тюрьмы

НАРКОТИКИ В ПОТАЙНОМ КАРМАНЕ

Сойдя с трапа самолета, который только что доставил ее из Гуанчжоу Китая в аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали, 26-летняя Александра Магнаева, поставила два чемодана на ленту сканера, чтобы пройти таможенный контроль. Когда багаж катился по рентген-установке, раздался громкий писк. Служащие вежливо попросили россиянку вытащить все содержимое из сумок, и повторить попытку. Она так и сделала. Процедуру повторили, но аппарат и во второй раз заголосил, и с той же громкостью.

- Прошу пройти за мной для обыска, - уже серьезным голосом сказал на английском Александре инспектор.

Девушку завели в кабинет, где люди в форме, взяв в руки отвертки, начали разбирать один из чемоданов. Едва вскрыли отдел, который находится под выдвижной ручкой, оттуда на пол посыпались черные пакетики с белым порошком внутри.

- «Наркотики!» - проверив на специальном приборе, таможенники вынесли вердикт.

Так, 7 декабря 2014 года на 180 градусов изменилась жизнь Александры Магнаевой из Бурятии. Далее события развивались еще стремительнее. Девушку задержали, предъявили обвинение за ввоз в страну 2 килограммов запрещенных веществ, отправили под суд. По законам Индонезии ей могла грозить смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Но Александра настаивала - ее подставили! Только благодаря советам адвоката сибирячка признала вину, что помогло сохранить ей жизнь. Спустя пять месяцев суд приговорил ее к 16,5 годам тюрьмы.

Александра (справа) Фото: личный архив Александры Магнаевой.

ЗНАКОМСТВО В ИНТЕРНЕТЕ

Сейчас Александре Магнаевой 31 год. Несмотря на то, что уже 5 лет она находится в заключении на другом конце света, связи с друзьями не теряет. Через них мы и попробовали выйти на родных сибирячки, чтобы выяснить все подробности этого дела.

- Так вы можете ей самой позвонить, телефон у нее включен, - отвечают нам в соцсетях знакомые Александры. – Записывайте номер.

Оказывается, по закону индонезийской колонии (назовем ее на российский манер) всем заключенным положены ежедневные звонки с 13.00 до 15.00. Но звонить в Россию по прямой линии Александре слишком дорого. Поэтому, по примеру других арестантов, она завела второй телефон. По нему переписывается и разговаривает с близкими через мессенджеры. Удалось дозвониться прямо в камеру узницы и корреспондентам «КП-Иркутск».

- Я вообще не собиралась тогда ехать на Бали, - начала свой рассказ Александра. – Поездку мне организовал мой друг из Нигерии по имени Прайс. Он попросил меня перевезти в Индонезию товары для салонов красоты: накладные ресницы, ногти, волосы…

С нигерийцом Прайсом, признается Александра, она познакомилась в Интернете на сайте знакомств, когда жила в Китае. Туда девушка уехала после окончания школы. Четыре года училась на переводчика в Даляне, а затем в поисках работы переехала в Гуанчжоу.

- Когда начали общаться, оказалось, что Прайс тоже живет в Гуанчжоу, - продолжает Александра. – У меня возникли к нему чувства. Не скажу, что между нами завязался роман, скорее интрижка. Вместе мы не жили, иногда встречались, созванивались. Во время очередного его звонка в первых числах декабря 2014-го он и предложил мне съездить на Бали.

Перелет и проживание в отеле Прайс, разумеется, пообещал оплатить. Взамен, по его условию, девушка должна была взять с собой два чемодана с товаром для салона красоты и передать человеку, который должен был приехать к ней в гостиницу. Затем сибирячка планировала задержаться на несколько дней, отдохнуть, погреться на пляже.

- Я ведь смотрела содержимое сумок перед вылетом, - уверяет Александра. – Но не догадалась, что в месте, где вытягивается ручка есть отдел, куда можно что-то положить. Поэтому и не проверила….

ПОЙМАТЬ НАЖИВЦА

После объяснений Александры о том, что чемоданы она должна передать кому-то из местных жителей, полицейские отвезли россиянку в эмиграционный центр. Там посовещались и придумали план, как поймать наркодилеров на живца. По задумке, Александре нужно было, как и было условлено, отправиться в ту самую гостиницу, которую снял для нее Прайс, и куда должны были приехать за товаром.

Разумеется, все это время за Александрой велось наружное наблюдение. Как только она передала бы чемоданы дельцам, офицеры взяли их с поличным. Но план не сработал.

- В гостинице мы ждали этих людей три дня, - вздыхает Александра. – Но никто так и не приехал. Возможно, они также следили за мной, и видели, как меня задерживали в аэропорту. А что Прайс? Да он позвонил один раз, а затем стал недоступен. В итоге полицейские сказали, что ждать больше не могут. И с этого момента я стала главной подозреваемой. Отпускать меня, конечно, уже никто не собирался.

Следующие тридцать три дня Александра провела в полицейском участке. Собрать весомых доказательств своей невиновности ей не удалось, и россиянку отправили в самую большую тюрьму острова в «Керобокане». Началось следствие, которое длилось три месяца. За провоз в страну запрещенных веществ ей грозило от 5 лет лишения свободы до смертной казни. Что касается ее друга нигерийца, то его объявил в розыск Интерпол, но что толку. Тот как в воду канул.

- Мне выдали местного бесплатного адвоката, - говорит Александра. – Чтобы я сохранила жизнь, он посоветовал извиниться перед всей страной. На суде, я сказала, что неосознанно привезла эти наркотики. Думаю, это и повлияло на приговор, которые все немного смягчили. В мае 2015-го мне дали 16,5 лет тюрьмы. В «Керобокане», где меня оставили отбывать срок, я с первого дня впала в депрессию. Вообще ни с кем не общалась. Притом, что в нашей «комнате» содержалось около 20 человек. И через несколько месяцев начались проблемы с психикой. Я стала слышать какие-то голоса, которые говорили мне никому не доверять, не есть, не пить. Думала, что все вокруг хотят меня убить…

Александра и Роман Калашников, который также отбывает наказание на Бали. Фото: личный архив Александры Магнаевой.

ЗА РЕШЕТКОЙ С ПОЖИЗНИННИКАМИ И СМЕРТНИКАМИ

Отправив россиянку на лечение, руководство «Керобокана», параллельно приняло решение перевести Александру в другую тюрьму. Останется она там до конца срока или ее вернут в Керобакан, сибирячка пока не знает, но признается, что хотела бы остаться в ней.

- Она намного меньше, и далеко от центра города, но здесь мне более комфортно, - говорит Александра. – Как она выглядит? Это больше похоже на дом, в котором живут около 20 заключенных женщин. В моей комнате 6 человек. Да, среди них есть и наркодилеры, и убийцы. Одни отбывают 20-летний срок, другие на пожизненном. Одна даже смертную казнь ждет. Но у меня со всеми хорошие отношения. Конфликтов ни с кем не было. Они все местные, поэтому мне приходиться учить индонезийский. На русском поговорить не с кем. Охрана также относится по-человечески. Даже свободное передвижение разрешают. У нас маленький дворик, где растут деревья, там даже пруд с черепашками есть. После отбоя, хочешь спи, хочешь нет. Кормят три раза в день. Что дают? Рис, рыбу, курицу, овощи.

Вот таких мишек Александра шьет в тюрьме. Фото: личный архив Александры Магнаевой.

ШАНС НА СОКРАЩЕНИЕ СРОКА

Но больше всего, Александра ждет посылки от родителей. Кстати, за пять лет, они сумели дважды приехать на Бали, чтобы навестить дочь. И то, пришлось залезть в кредиты. Кстати, сейчас Александра начала и сама зарабатывать. Через полгода у нее пройдет уже треть срока, а это значит, что сибирячка может рассчитывать на ремиссию. Сразу скажем, это не условно-досрочное освобождение, но функция позволит существенно сократить срок пребывания за решеткой – максимально примерно на шесть лет. Правда, получит ли ремиссию и насколько уменьшится срок, точно неизвестно. Два раза в год, заключенному, за хорошее поведение и отсутствие взысканий могут отнимать дни. В первый год – на 15 дней, затем на месяц, два, и так до полугода. Сейчас же главное успеть подать документы, но для этого требуются средства. Для оформления всех бумаг, по словам Александры Магнаевой, необходимо собрать – около 200 тысяч рублей. Узнав об этом знакомые Александры, создали в соцсетях группу поддержки. В ней они начали сбор денег не только самой Магнаевой, но и другому россиянину, оказавшемуся в балийской тюрьме на 17 лет - Роману Калашникову из Сургута. Правда, сбор необычный. Всем желающим предлагают обменять пожертвования на товары, которые изготавливают и Александра, и Роман, сидя за решеткой.

И вот такие кошельки. Фото: личный архив Александры Магнаевой.

- Да, зарабатываю себе на освобождение, - говорит Александра. - Из хлопковой нити вяжу спицами и набиваю синтепоном мишек и кошельки. Рома, который меня также поддерживал в переписке, изготавливает сумки. Процесс пошел, вроде даже заказы есть. Так что у меня появилась надежда выйти раньше. Да и депрессия прошла. Смотрю на все теперь более оптимистично. Поняла, что здесь главное себя чем-то занимать, и время пойдет быстрее. Если я не делаю игрушки, то рисую или читаю. Достоевского? Нет, мой любимый жанр – фэнтези.

Несмотря на то, что лучшие годы жизни сибирячки проходят в заключении, Александра не перестает мечтать, и уже точно знает, что сделает в первую очередь, когда выйдет на свободу.

- Отблагодарю за поддержку свою семью, - заключает Александра. – Мечтаю, что когда выйду, мой дом не будет пуст, и меня дождутся родители, мой дедушка.

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