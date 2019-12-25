En+ Group: Энергетическая мощь Приангарья растет

Иркутская область - колыбель сибирской энергетики. Ангарский каскад уникальных ГЭС - Иркутская, Братская и Усть-Илимская, девять мощных теплоэлектростанций, развитая сеть магистральных высоковольтных линий - единая энергосистема Приангарья, действительно является одной из крупнейших в стране. В 2019-м ей исполнилось 65 лет. За это время получено более трех триллионов киловатт-часов электроэнергии. Объем колоссальный! Его хватило бы всей России на три года «светлой» жизни. Выработка электроэнергии на душу населения в регионе - одна из самых высоких в мире, тарифы - самые низкие в России!

Энергометаллургический кластер - системообразующий в регионе

Нельзя не заметить, что важной проблемой для энергетической отрасли является поиск финансовых ресурсов, которые требуются на поддержание надежности энергоснабжения предприятий, школ, больниц, детских садов, их модернизации и дальнейшего развития. И все это на фоне того, что коммунальная инфраструктура городов строилась полвека назад и уже порядком обветшала. Риски аварий несут за собой нарушение жизнеобеспечения, а любое технологическое отставание сразу же бумерангом сказывается на экономическом потенциале региона.

У государства нет капиталоемких ресурсов на содержание и тем более модернизацию станций и городских сетей. Таких возможностей не имеют даже компании с господдержкой.

В Приангарье En+ Group является единственным надежным источником развития энергосистемы. Такую высоту удается держать благодаря стратегии возрождения энергометаллургических кластеров, которую заложил Олег Дерипаска, развивая алюминиевую промышленность.

В свое время, кстати, Олег Дерипаска выступил инициатором создания Богучанского энергометаллургического объединения (проект БЭМО). Идея заключалась в том, чтобы возобновить законсервированное в 1994 году строительство четвертой ГЭС каскада на Ангаре - Богучанской, а также построить рядом Богучанский алюминиевый завод. По такому же принципу работают алюмоэнергетические объединения РУСАЛа и ГЭС в Братке и Иркутске.

Серьезным испытанием для компании стал 2018 год. Чтобы вывести предприятия из-под санкций, введенных Америкой, Олег Дерипаска фактически отказался от управления компаниями. Этот его шаг вывел из-под удара компанию и тысячи ее сотрудников. Богучанский алюминиевый завод таки запущен: в 2019 году введена в промышленную эксплуатацию первая очередь БоАЗ. Это уникальный проект для мировой отрасли. Стабильно работают и такие гиганты, как Братский и Иркутский алюминиевые заводы. Готовится к запуску в 2020 году производство в Тайшете. Благодаря этому, кстати, в городе и районе появится три тысячи новых рабочих мест и построят новое жилье для сотрудников предприятий.

Словом, энергометаллургический кластер, воссозданный Олегом Дерипаска в Иркутской области, сегодня является системообразующим элементом экономики региона. Без него немыслима ни промышленная отрасль, ни даже бытовая. Свет в каждом доме зажигается не по мановению волшебной палочки, а из-за надежной и бесперебойной работы энергетических предприятий.

Миллионы километров сетей обеспечивают города и поселки Приангарья электроэнергией. Фото: архив компании

Эпоха обновления

Помните время энтузиастов и романтиков, ударные комсомольские стройки, нечеловеческие усилия строителей в сибирских условиях? Все это воспето поэтами, отображено в кинематографе. Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС - это не просто сооружения, которые обеспечивают ресурсами огромные территории, это часть истории. Лучшие, первые, самые мощные в стране - гласили тогда лозунги. Чтобы поддерживать высокую планку и сегодня, требуются большие финансовые вливания. Прежде всего на обновление, ведь ничто, как говорится, не вечно! И ранее на станциях не происходило существенных перемен, в машинных залах работали гидроагрегаты, установленные еще во времена великих советских строек.

Компания En+ Group, созданная Олегом Дерипаска, реализует масштабную программу технического перевооружения гидростанций Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». В ее рамках проводится комплексная замена не только основного оборудования - гидроагрегатов и рабочих колес, но и вспомогательного. Программа рассчитана до 2046 года, объем инвестиций в сегодняшних ценах составляет 34 млрд рублей, этап до 2026 года оценивается в 21 млрд рублей.

Модернизация позволит повысить надежность и безопасность ГЭС. И, кстати, ее эффективность уже можно оценить. Так, заменены рабочие колеса на Братской, Усть-Илимской и Красноярской станциях, гидротурбины и обмотки статора гидрогенератора на Красноярской ГЭС. Благодаря этому только в первом квартале 2019 года, используя тот же объем воды, дополнительно выработали 271 млн кВт.ч электроэнергии.

А в июле 2019 года, продолжая заложенную Олегом Дерипаска энергию изменений, стартовал знаковый для Иркутской ГЭС проект - полная замена серии гидроагрегатов. До сих пор такие работы - именно по полной замене - в Сибири не выполнялись ни разу. Иркутская гидроэлектростанция в этом плане передовик! Хотя, к слову, ее стаж уже 63 года. Это самая первая ГЭС, построенная в Сибири. Собственно, замена началась с гидроагрегата № 2, смонтированного и пущенного в сеть 31 декабря 1956 года. С этого момента он отработал, на минуточку, 475 462 часа. До 2023 года на станции планируется заменить четыре машины из восьми. Как результат - мощность каждого гидроагрегата вырастет с 82,8 МВт до 105,7 МВт.

Ну а в целом после завершения программы «Новая энергия» производство электроэнергии по четырем станциям Приангарья (включая Красноярскую) увеличится на 2 млрд кВт.ч в год. Это не только повысит коэффициент полезного действия, уменьшит расходы на проведение ремонтов, улучшит рабочие характеристики агрегатов и станций, но и снизит выбросы парниковых газов по группе на 2,3 млн тонн в год.

En+ дает новую жизнь сибирским гидроэлектростанциям. Фото: архив компании

Развитие коммунальной инфраструктуры - будущее городов

Вместе с тем корпорация направляет около 5 млрд рублей только на ремонт тепловых станций, не заканчивается процесс модернизации и оптимизации предприятий. В суровых зимних условиях Прибайкалья ТЭЦ и коммунальная инфраструктура - жизненно важные.

Так, только на подготовку к отопительному сезону компания выделила в 2019 году 1,3 млрд рублей. Это ремонты трубопроводов и насосных станций, прокладка и строительство новых трубопроводов, реализация проектов по технологическому присоединению к тепловым сетям.

В Иркутске, допустим, один из крупных проектов - строительство тепловой сети в месте перехода через реку Ушакову, которая в дальнейшем позволит подключать новых потребителей по ул. Баррикад. А сколько таких задач и проектов по всей области! Сотни. И это положительно скажется на экологии Сибири. Кстати, об экологии…

Защита Байкала со знаком +

En+ Group - компания, как сегодня говорят, социально ответственная. С 2011-го реализует комплексную программу по защите жемчужины планеты - озера Байкал.

Так, стартовали и полюбились сибирякам проекты по уборке берегов, посадке деревьев, благоустройству туристической инфраструктуры в заповедниках и нацпарках, сбору батареек, макулатуры и другие. По сути, это гуманитарная миссия, объединившая тысячи сотрудников предприятий и не только. За эти годы в экоакциях приняли участие более 100 тысяч волонтеров - это и простые жители Иркутска и области, и энтузиасты из других регионов России. Все они заряжены одной целью - сохранить богатства, подаренные природой, и других заразить примером бережного отношения к окружающему миру.

За 9 лет участниками самого массового эковолонтерского проекта в России собрано более 4500 тонн мусора, примкнули к хорошему делу 144 500 (!) добровольцев. В сентябре 2019 года они снова взялись за очистку и обустройство побережья.

Энергетики, конечно, держат пальму первенства в корпоративном волонтерстве, но на этом не останавливаются, придумывая все новые форматы. Убираются в труднодоступных местах побережья Байкала, строят экотропы, оборудуют зоны для пикников. А новая программа «365 со знаком +» включает в себя уже и экологический мониторинг водных объектов.

Участниками самого массового эковолонтерского проекта в России за 9 лет собрано более 4500 тонн мусора. Фото: архив компании

В 2019-м сотрудники En+ Group вместе с учеными из МГУ, Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Сибирского федерального университета и Иркутского госуниверситета провели научную экспедицию по оценке состояния прибрежной экосистемы Байкала. Брали пробы воды на содержание тяжелых металлов, токсинов, изучали причины стремительного распространения спирогиры, состояние губки - главного фильтра озера и т.д. Использовали, безусловно, самые передовые исследовательские технологии. Ну а дальше ученым предстоит изучить собранный материал в лабораториях. Их выводы могут лечь в основу обсуждения за круглым столом с участием деловых кругов, органов власти и различных организаций.

Согласитесь, такие исследования бесценны, ведь Байкал как объект всемирного наследия ЮНЕСКО нуждается в особом внимании и надежной защите.

Заметим, что энергетики делают и много других добрых дел. Например, проводят массовый фестиваль по развитию спорта «Все на лыжи», «Робосиб» - главное сибирское мероприятие для молодежи, увлеченной высокими технологиями, которое было инициировано Олегом Дерипаска. А еще компания организовывала школу экологического предпринимательства, куда приглашает ведущих российских экспертов; поддерживает истинно иркутский спорт - хоккей с мячом; проводит акцию «Энергичный велодень», когда сотни семей приобщаются к экологичному виду транспорта; реализует эколого-образовательный проект «Азбука экологии жизни» в отдаленных районах Иркутской области; организует для школьников и студентов экскурсии на Байкал и многое-многое другое.

День за днем энергетики решают сложнейшие задачи. Фото: архив компании

День энергетика в России отмечается 22 декабря. Люди этой профессии несут огромную ответственность. Благодаря их самоотверженному труду в домах жителей Приангарья всегда светло и тепло. А в целом предприятия энергометаллургического кластера En+ Group обеспечивают надежную экономическую подушку безопасности. Люди получают зарплату, развивается рынок товаров и услуг, улучшается социальная атмосфера в городах. У жителей Приангарья есть возможность реализовать себя в профессии, жить и работать там, где их дом, семья и будущее.