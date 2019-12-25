2019-12-25T07:23:36+03:00
Спорт

Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков вошел в состав сборной России на молодежный чемпионат мира в Чехии

Сейчас Дмитрий Воронков выступает за казанский «Ак Барс»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков вошел в состав сборной России на молодежный чемпионат мира в Чехии. Фото: официальный сайт федерации хоккея России.Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков вошел в состав сборной России на молодежный чемпионат мира в Чехии. Фото: официальный сайт федерации хоккея России.
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Отличная новость для любителей хоккея из Иркутской области перед новогодними праздниками! 19-летний воспитанник ангарского хоккея Дмитрий Воронков вошел в окончательный состав сборной России на молодежный чемпионат мира, который с 26 декабря по 5 января пройдет в Чехии. Список игроков на мировой форум уже объявил главный тренер молодежной национальной команды Валерий Брагин.

- Ангарчане будут отчаянно болеть за Дмитрия Воронкова. Ждем тебя с золотой медалью, Дима! - пожелали удачи хоккеисту в пресс-службе ангарского «Ермака».

Добавим, что сейчас Дмитрий Воронков выступает за один из лучших клубов Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс». В этом сезоне он провел за команду из столицы Татарстана 16 игр и забросил 1 шайбу. За "Ермак" Дмитрий Воронков играл в сезоне 2017-2018, и провел в составе "оранжевых" 14 игр.

Первый матч на чемпионате мира российская молодежка проведет 26 декабря против чехов. Начало в 22.00 по иркутскому времени. Также в группе нашу команду ждут соперники из США, Канады и Германии. Напомним, что последний раз сборная России выигрывала молодежный чемпионат мира в 2011 году. Тогда, в легендарном финале российская дружина проигрывала по ходу матча канадцам 0:3, но сумела одержать победу 5:3. В той сборной выступали, которые сейчас являются звездами НХЛ: Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов.

ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Воронков

Родился 10 сентября 2000 года в Ангарске.

Рост: 192 см

Вес: 86 кг

Игровой номер: 10

КОГДА БОЛЕТЬ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ

Расписание игр сборной России на групповом этапе молодежного чемпионата мира в Чехии

26 декабря: Россия-Чехия

28 декабря: Россия-Канада

29 декабря: Россия-США

31 декабря: Россия-Германия

ИСТОЧНИК KP.RU

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