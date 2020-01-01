Итоги года 2019 Иркутской области в ребусах и загадках
Предлагаем вам разгадать задачки
Итоги года 2019 Иркутской области в ребусах и загадках.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уходящий год был наполнен яркими событиями и в стране, и в Иркутской области. Какими? «Комсомолка» предлагает читателям… разгадать самим! Предлагаем вашему вниманию кроссворды, ребусы и шарады. Справитесь с заданиями? «КП» в этом не сомневается. Тем более с нашими подсказками.
Итоги года 2019 в Иркутской области.Фото: Наталья ВИБЕ
ИСТОЧНИК KP.RU