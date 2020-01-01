Загорелась гирлянда на елке: 13 жильцов спасли из горящего дома в Иркутске

Первое утро наступившего 2020 года у жильцов многоквартирного дома на улице Тельмана, в Иркутске началось не празднично. Там загорелась квартира на первом этаже. Очевидцы сразу вызвали пожарных, но к их прибытию, квартира была полностью охвачена огнем, и оттуда валил густой черный дым. 10 человек смогли сами выбежать из дома, а вот жильцы верхних этажей остались внутри и просили о помощи через окна.

Спасательную операцию прибывшие пожарные организовали в двух направлениях. Одна группа спасателей выводила людей с 4 и 5 этажей в дыхательных аппаратах, а снаружи при помощи автолестницы спасали жильцов 2 и 3 этажей.

Людей спасали с помощью автолестницы. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Всего мы спасли 13 человек, из них семеро детей, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №7 Владимир Лапа. – Чтобы потушить огонь потребовалось менее 5 минут, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.

Избежать жертв в этот праздничный день, по словам спасателей удалось только благодаря тому, что жильцы вовремя сообщили о пожаре. Сейчас дознаватели выясняют причины ЧП. По предварительной информации, в квартире загорелась гирлянда на новогодней елке.