Лежал в горячей радоновой ванне: на Байкале спасли туриста из Свердловской области

Истощенного мужчину в местности Змеевая в Чивыркуйском заливе на Байкале заметили сотрудники Забайкальского национального парка. Турист находился в горячей радоновой ванне и не то, что не мог выбраться из нее, даже говорить не мог. Чтобы вызволить бедолагу, сотрудники нацпарка вызвали спасателей из поселка Усть-Баргузин. Правда, быстро добраться на место им не удалось.

- Толщина льда в бухте Змеевая составляла от 10 сантиметров до тонкой корочки смерзшегося снега, - рассказывает спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Борисов. – К тому же повсюду били горячие ключи, подмывающие лед. Наш вездеход «Трэкол» по дороге провалился. Пришлось вызывать дополнительную технику.

Вездеход «Трэкол» по дороге провалился под лед. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

На помощь с базы выехали еще два спасателя на снегоходах, а также сотрудники нацпарка. Спустя несколько часов группе все же удалось пробиться к пострадавшему, который к этому моменту уже не мог шевелиться. Спасатели достали мужчину из воды, завернули в несколько спальников и транспортировали сначала до вездехода, а затем на «Трэколе» до Усть-Баргузина. Пострадавший оказался туристом из Свердловской области. Врачи оценили его состояние, как тяжелое. У него сильное физическое истощение. Поэтому, рассказать, как он оказался в ловушке, сколько времени провел там без еды, воды и связи, он пока не может.