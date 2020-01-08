2020-01-08T15:04:22+03:00
Здоровье

Больно и тяжело дышать: 4-летней девочке из Саянска в Новый год начали собирать полмиллиона на лечение опасной болезни

У Яны Лейман - врожденный порок сердца, из-за этого сильно повышено давление в легких
Любовь АРБАТСКАЯ
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4-летнюю Яну спасет дорогое лекарство. Фото: архив семьи.4-летнюю Яну спасет дорогое лекарство. Фото: архив семьи.
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Милой 4-летней девчушке Яне Лейман из Саянска очень нужны лекарства. Дорогие. В полмиллиона рублей ценой... Дело в том, что у ребенка с рождения сложный порок сердца, из-за этого у нее появилось тяжелое осложнение - легочная гипертензия 3-й степени. При этой болезни тяжело дышать, слабость, боли в груди.

- Дочка с первого дня находится под наблюдением врачей, - рассказывает ее мама Наталья Лейман. - В Национальном медицинском исследовательском центре им. Е.Н. Мешалкина в Новосибирске ей сделали три операции, но излечить порок сердца, увы, невозможно. В прошлом году из-за этого у нее опасно повысилось давление в легких.

Медики прописали крохе три лекарства, самый недешевый - бозентан. Однажды неравнодушные люди уже помогли собрать деньги на препарат для Яны. И вот он на исходе, поэтому родители в Новый год решились попросить помощи снова. В семье двое ребят, работает только отец, а мама круглые сутки ухаживает за детьми. Таких крупных сумм у них просто нет.

- Для лечения легочной гипертензии Яне жизненно необходим бозентан, заменить препарат нельзя, - подтверждает заведующая отделением кардиологии Иркутской областной детской клинической больницы Людмила Брегель.

Так что без поддержки земляков не обойтись. Помочь малышке любой суммой можно на сайте Русфонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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