Экологический Чернобыль: накопленные отходы «Усольехимпрома» угрожают бедствием

В этом году о проблеме многострадального некогда процветающего предприятия химической промышленности «Усольехимпром», крупнейшего за Уралом во времена СССР, наконец заговорили на федеральном уровне. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова даже обозначила ее как экологический Чернобыль.

- В некоторых местах (на промплощадке. - Прим. авт.) обнаружили превышение допустимой концентрации по ртути более чем в 33 тыс. раз. Где-то ртуть можно пнуть ногой - и она покатится! Я бы никому не советовала находиться в таком месте, - вот одно из последних ее хлестких высказываний, которое опубликовали «Известия».

Такая цифра, естественно, в очередной раз взбудоражила общественность. То, что замалчивалось годами, всплыло на поверхность. Так что там? Секретный полигон химического оружия, бомба замедленного действия? Действительно будущий Чернобыль?

В Росприроднадзоре «Комсомолке» добавили: данные о 33 тысячах основаны на исследованиях. Специалисты Росприроднадзора неоднократно брали пробы. На основе результатов были составлены большой отчет и карты. Что в документах? Их не опубликовали в открытом доступе, а передали в Министерство природных ресурсов РФ.

Ртуть дошла до очистных

Но все же данные об опасных отходах, похороненных на «Усольехимпроме», есть. Там находится как минимум 256 тонн токсичных веществ 1 - 3-го классов опасности, а еще около 600 тонн ртути и колоссальные объемы прочих канцерогенов, состав которых достоверно не известен. Все это наследие расположилось на 24 км2 промплощадки вблизи реки Ангары, посреди сибирского города с населением около 80 тыс. человек.

- Там, где хранилась ртуть, превышение нормы предельно допустимой концентрации действительно может исчисляться десятками тысяч раз, - говорит председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области Екатерина Бояркина. - А что под строениями? Могут быть серьезные утечки. Почва пропиталась токсичными веществами, а это прежде всего угроза для здоровья людей. В частности, если поднимется уровень грунтовых вод, то ртуть легко может попасть в Ангару. И такое уже бывало. В иловых осадках на дне реки присутствует тяжелый металл, и он способен накапливаться в организме рыб.

- Уже сейчас ртуть дошла до очистных сооружений Усолья-Сибирского, - добавляет Роман Габов, руководитель Комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Приангарья. Он теперь входит в рабочую группу при правительстве региона, которая как раз и занимается сегодня вопросами проблемного предприятия. - И «Усольехимпром» продолжает сбрасывать тяжелые металлы через почву в Ангару. В реку попадают и нефтепродукты - вещества, накопленные десятилетиями в подземных линзах в результате утечек. И речь идет не только о ртути. На самом деле цех ртутного электролиза, о котором сегодня все говорят, это менее 1% всей промплощадки.

Фот так сегодня выглядит некогда процветающий завод. ФОТО: Лариса Федорова.

Брошенное производство

«Усольехимпром» с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. Здесь выпускали хлор, каустическую соду, перекись водорода, лаки, эмали, поликристаллический кремний и еще много-много другой продукции. Что ж, место и вправду удобное для рождения большой химии: рядом залежи сырья - поваренной соли; здесь же водные ресурсы, лес, глина, железная дорога… В свое время на предприятии трудились до 15 тыс. человек. Оно приносило налоги в казну, было градообразующим для 80-тысячного Усолья. Однако его славная история пошатнулась в конце 1990-х. В 1998 году цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный. Один за другим начали угасать и другие производства.

И все же завод пытались реанимировать. Так, крупная российская промышленная компания «Нитол» планировала создать на промлощадке комплекс по производству поликремния. Инвестиции в этот проект, которые шли через «Роснано», в 2009 - 2012 годах составили, на минуточку, 13 млрд рублей. И не помогло. «Усольехимпром» был признан банкротом и окончательно закрыт. За последние годы сменились десятки собственников. Юридически некогда промышленный гигант стал выглядеть, словно разноцветный лоскуток, на котором узоры – разделенные объекты и участки. Один принадлежит одному, другой - другому, третий и вовсе бесхозный.

- Промплощадка передавалась из рук в руки, - поясняет Роман Габов. – По сути, высасывались ликвидные активы. Мы еще лет 5 назад писали во все инстанции, что предприятие растаскивается. Самое обидное, что все об этом знали, но жестких мер не принимали. А ведь охотники за металлом разбирали цеха, балки, перекрытия, кирпичи, металлоконструкции, пропитанные токсичными веществами.

Все это годами вывозилось. Не исключено, что за пределы Усолья. Где сейчас разграбленные стройматериалы и как они используются – вопрос риторический.

На усольском предприятии не раз происходили и ЧП: погибали и травмировались черные охотники за цветными металлами, были утечки химикатов, которые инсценировали даже намеренно. Возбуждались уголовные дела. Так, в 2015 году суд вынес приговор заместителю гендиректора «Усольехимпрома» и руководителю работ по консервации.

- Следователи установили, что работники умышленно, чтобы утилизировать ненужные отходы, совершили выброс из контейнеров в атмосферу хлора, - рассказали в СУ СК РФ по Иркутской области. - Кроме того, они продали производственные отходы, содержащие ртуть (!), одной из компаний, чтобы та перевезла их в Ангарск и в дальнейшем использовала в изготовлении строительных материалов.

А что в итоге? Осужденные попали под амнистию.

В режиме повышенной готовности

7 февраля 2019 года власти ввели режим повышенной готовности (хотя в самом Усолье он действует с ноября 2018 года) из-за угрозы распространения химического загрязнения с территории комбината-банкрота. Это сделано прежде всего для того, чтобы выделить из бюджета деньги на охрану предприятия. Мера вынужденная, ведь помимо разграбления и утечек только в этом году произошло около 15 пожаров.

Один из последних инцидентов случился в конце октября. Из-за черных копателей разгерметизировалась скважина рассолопромысла, куда с комбината были закачаны отходы. Аварию удалось вовремя устранить и чудом избежать жертв. Было установлено защитное сооружение. Также в декабре решился вопрос утилизации двух наиболее опасных железнодорожных цистерн, в которых было 73,6 кубометров эпихлоргидрина. Их отправили на полигон в Красноярск. Всего же пока удалось вывезти 92 тонны химических веществ первого класса опасности. На это потратили почти 30 млн рублей.

- Самые острые проблемы, которые надо срочно решить, - это, во-первых, стоки, которые попадают в реку Ангару через проливневый коллектор, - говорит мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. – Пробы показывают, что превышение ПДК идет по всем элементам таблицы Менделеева. И хотя в этом году почти все предприятия, которые имеют выход на этот коллектор, были переведены на очистные сооружения, закрыть участок мы не можем, потому что есть несанкционированные подключения, в результате которых мы получим токсичное «озеро» и нанесем еще больший вред экологии. Вторая проблема, требующая первоочередного решения, - это то, что в 400 метрах от жилых домов расположена скважина № 2 с эпихлоргидрином, которую в этом году пытались вскрыть неизвестные. Мы ее закрыли, внутри сделали обварку, но в любой момент может произойти утечка. И третье – это цистерны с ядохимикатами. Только 23 было обследовано, две вывезено на полигон, но осталось еще более 40, которые не вскрыты, и мы не знаем, что там.

Тем не менее уже известно, что в 2020 году процесс утилизации продолжится. Планируется до апреля ликвидировать наиболее опасные отходы. Так, уже готов проект по демеркуризации цеха ртутного электролиза.

- Но мы не можем его пока реализовать, - недавно заявлял зампредседателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов. - На следующий год уже заложили в бюджет деньги на софинансирование, чтобы попасть в программу «Чистая страна». Дальше тянуть нельзя.

Кстати, проект разрабатывался еще в 2014 году, но не прошел экспертизу из-за одного дефекта: могильник предусматривался здесь же, на территории предприятия. Согласно проекту, отходы планируют принять «Кубаньцветмет» в Краснодарском крае, полигон в Братске и в Ангарске. Стоимость реализации составляет 1,2 млрд рублей.

Но это, как говорится, капля в море. Помимо очевидного – емкостей - надо очистить гигантскую площадку и почву. И на это требуются проекты, согласования и… уже миллиарды.

Строения пропитаны ядом. ФОТО: Лариса Федорова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

610 га - площадь территории «Усольехимпрома», на которой располагаются:

- более 200 промышленных объектов. Из них

- 140 корпусов цехов,

- 60 различных зданий и сооружений,

- 20 км железнодорожных линий,

- 50 км наземных и подземных коммуникаций и коллекторов.

ЗВОНОК В ПРОКУРАТУРУ

Старший помощник прокурора Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Наталья РЯГУЗОВА:

Расследуется три уголовных дела

- Сейчас расследуются три уголовных дела по «Усольехимпрому» за нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, за выбросы в атмосферу и загрязнение земли. Скажу, что многое сделано по охране. Так, суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете осуществлять деятельность по выводу из эксплуатации зданий и сооружений предприятия, а также по демонтажу оборудования.

Еще один нюанс: на территории промплощадки расположено около 400 объектов недвижимости, и у них у всех разные собственники. Более того, основная часть земельных участков находится в собственности Российской Федерации. Помимо федеральных земель есть земли субъекта, муниципалитета, частных лиц. Отсутствие единого хозяина - серьезная юридическая проблема, и это замедляет процесс ликвидации накопленного вреда.

А в ноябре направлен иск в суд с тем, чтобы обязать министерство природных ресурсов и экологии региона провести инвентаризацию промплощадки, чтобы выявить масштабы загрязнения и включить их в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

СКАЗАНО

- Обеспечение экологической безопасности жителей Иркутской области - одна из приоритетных задач. И мы должны ее выполнить, поэтому создаем рабочую группу. В нее войдут представители профильных министерств, муниципальной власти и федеральных ведомств. В январе мы проведем расширенное совещание по этому вопросу с участием конкурсных управляющих предприятий, которые работают на промплощадке. Рассмотрим вопросы обследования, утилизации отходов, несанкционированных сбросов в реку Ангару, совместно сформируем план действий. Ситуация в Усолье-Сибирском стоит на особом контроле.

Игорь КОБЗЕВ, врио губернатора Иркутской области.