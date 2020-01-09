«Мерседес» от президента Владимира Путина подарили 6-летнему мальчику из Иркутской области

Волшебный Новый год. У ворот дома семьи Виноградовых из поселка Сосновка утром 31 декабря останавливается машина, и из нее выходит… Дед Мороз. Под музыку и веселые овации старец заходит в дом. Здесь все идет своим чередом: взрослые готовятся к торжеству, дети - 6-летний Ванечка и его старший брат Владислав - помогают родителям. Да и неспешно собираются в райцентр – за фейерверками, подарками и угощениями к праздничному столу.

- Мама, мама! Cмотри, кто на пороге! - кричит Ваня. – Это же настоящий Дед Мороз!

Добрый кудесник заходит внутрь и с песнями, шутками, прибаутками дарит красную машину с пультом управления Ване - подарок от президента Владимира Путина. И для семьи мальчика такое внимание особенно ценно, ведь и сам Ваня - особенный.

Подарок для Вани доставили в правительство к врио губренатора Приангарья, где его забрал мэр Чунского районаВалерий Тюменцев, ну а вручил презент мальчику настоящий Дед Мороз. Вот такой долгий путь. Все по-настоящему!

- Сын родился слабеньким, семимесячным, - рассказывает Елена Виноградова. – У меня была отслойка плаценты, кровотечение. Роды были тяжелыми, сама несколько дней провела в коме. Врачи боролись за мою жизнь. Но диагноз «детский церебральный паралич» Ване поставили только в год и 2 месяца.

Елена рассказывает, что сначала развивался малыш как обычно: держал игрушки, переворачивался, но в 6 месяцев не сел. Мама забила тревогу. Но врачи уверяли: недоношенный, поэтому и немного отстает от сверстников. Однако не садился мальчик и в 7 месяцев, и в год… И только в Иркутске неврологи установили истинную причину.

- Мы тут же с мужем собрали все накопления - 200 тыс. рублей - и поехали на реабилитацию в Москву, - вспоминает Елена. – Прошли курс, после которого Ваня сразу начал садиться, ползать, говорить. Улучшения были разительными. Тогда я поняла, что только от меня зависит будущее сына.

Все эти годы Елена занимается здоровьем Вани. Массажи, тренировки, упражнения - реабилитацию мальчик проходит в разных городах по несколько раз в год. На это фактически уходит все, что зарабатывает глава семейства (папа трудится вахтой).

- Пришлось освоить и социальные сети, - говорит Елена. - На своей страничке веду сборы на лечение и реабилитацию сына. Мир не без добрых людей. Одним нам подобные траты не потянуть. Но и дома, стиснув зубы, собрав всю волю в кулак, каждый день занимаемся. Сейчас Ваня уже сам уверенно стоит, но пока ходит только со мной за руку. А мы мечтаем, что однажды он сможет передвигаться сам, без помощи.

А как же «Мерседес» от президента? Откуда Владимир Владимирович узнал о заветной мечте мальчика? Помогла «Елка желаний»!

Благотворительная акция с таким названием проводится каждый год. В ней принимает участие и Владимир Путин, и министры, и губернаторы регионов. Ее суть проста: каждый желающий может оставить заявку на сайте акции, рассказать о своей мечте. В этом году в декабре волонтеры получили более 7,5 тыс. шариков с пожеланиями от ребят с непростой судьбой.

- Вот и я оставила заявку на сайте. Ваня очень хотел большую машину, - говорит Елена. – Через несколько дней мне перезвонили и уточнили параметры «желания». Конечно, все это я держала в тайне от сына. Подумала, что машину пришлют почтой. Никак не ожидала, что привезут домой, да еще и Дед Мороз! Знаете, это было для нас самым ценным. Ваня искренне поверил в чудо. Ведь в прошлом году Дедушкой была я – нарядилась в костюм Мороза. Но сын меня рассекретил. А в этот раз заявил: «Мама, в этот Новый год ко мне пришел настоящий волшебник!»

Занятия очень помогают малышу!

Кстати, несмотря на недуг, Ваня – настоящий борец! Он давно ходит в обычный детский сад и легко общается со сверстниками. Уж знает алфавит и выучил наизусть несколько стихотворений.

- Растет обычным деревенским мальчишкой, - улыбается мама. – Может даже гвоздь вбить, мой маленький помощник! Для меня же главное, чтобы он к школе научился уверенно ходить, без моей помощи. И для этого есть… всего 2 года. При ДЦП каждая минута на счету.

И Ваня очень старается. Кстати, научился он ходить благодаря лыжам. Уже 2 года он ездит в Красноярск, где участвует во всероссийском проекте «Лыжи мечты» - программе спортивной реабилитации особенных детей и взрослых. Занимается с инструктором. Уже даже освоил спуск с небольшого склона, научился тормозить, поворачивать влево, вправо. Такие занятия очень помогают мальчику развиваться. «Лыжи мечты» превращают сложную реабилитацию в игру, а заветное желание – твердо встать на ножки – в реальность. Впереди еще несколько курсов, каждый из них стоит более 100 тыс. рублей. И все эти расходы на плечах обычной сельской семьи, в которой очень верят в чудо.

Ваня научился кататься на лыжах!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Ване Виноградову в лечении и реабилитации смотрите реквизиты ЗДЕСЬ