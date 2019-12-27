Операции по катаракте в Иркутске: цена, методы, восстановление, как выбрать искусственный хрусталик

Сохранить зрение до преклонных лет - мечта каждого. Увы, возраст и болезни никого не щадят. Печальная статистика свидетельствует: почти половина населения после 50 лет страдает от помутнения хрусталика. Катаракта, а именно так называется это заболевание, в последние годы встречается и у более молодых людей.

Центр зрения "Микрохирургия" Катаракта. Сенченко Н.Я. Иркутск.

Возникнуть она может из-за травмы, может быть следствием глазных заболеваний, эндокринных расстройств. Причин много, а следствие одно. Сначала зрение становится не таким острым, человек начинает жаловаться на растущую близорукость, потом появляется болезненная чувствительность к свету… Все это - повод насторожиться и обратиться к офтальмологу. А если диагноз поставлен? Метод лечения тут, по сути, один - операция по катаракте в Иркутске, ее удаление. Рассказываем подробнее.

Регулярное обследование у врача-офтальмолога в Иркутске позволит вовремя заметить признаки катаракты. Самого же человека должны насторожить такие симптомы, как близорукость в старшем возрасте, двоение в глазах, затуманенное зрение, повышенная чувствительность к яркому свету, ослабление цветового восприятия. Все это - симптомы катаракты, с которыми нужно как можно быстрее идти к врачу-специалисту.

Фото: архив компании

Пять правил лечения и подготовки к операции по катаракте

1. Нельзя ждать, когда катаракта «созреет»

- Уверенность в том, что надо ждать до последнего, - распространенный миф. Он связан с технологиями, которые применялись ранее. Сегодняшние клиники оснащены по последнему слову техники, в офтальмохирургии произошел настоящий переворот. Тянуть с операцией по катаракте в Иркутске не стоит - на начальных стадиях ее можно сделать быстро и качественно. А вот если откладывать вмешательство на потом, может произойти стойкая потеря зрения.

2. Катаракта не лечится глазными каплями

Заболевание лечится только хирургическим путем. Основной сутью операции по катаракте в Иркутске является удаление помутневшего хрусталика и имплантация интраокулярной линзы, которая успешно заменяет родной хрусталик и обеспечивает фокусировку изображения на сетчатку.

Самая эффективная на сегодняшний день технология по замене хрусталика - факоэмульсификация катаракты с применением ультразвука. Так оперируют во всех передовых клиниках развитых стран и в Центре зрения «Микрохирургия» в Иркутске и Ангарске.

Как проходит операция?

- Врач вскрывает переднюю капсулу хрусталика, разделяет хрусталик на маленькие сектора, ультразвуком делает маленькие проколы в роговице, через которые вводит инструменты, чтобы удалить измельчённые частицы хрусталика, - рассказывает наш эксперт - кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий иркутским структурным подразделением Центра зрения «Микрохирургия» Михаил Тяжев. - Все тщательно промывает и, не расширяя доступа, помещает внутрь глаза искусственный хрусталик. Эта операция носит название факоэмульсификация катаракты. Это достаточно распространенная процедура. В год проводятся миллионы таких операций. Практически сразу после операции пациент начинает видеть.

Тяжев Михаил Юрьевич Заведующий отделением Иркутского структурного подразделения, к.м.н., врач высшей категории. Фото: архив компании

Ультразвук позволяет делать операцию точно, быстро, с предсказуемым результатом. У хирурга уходит 15 - 20 минут, чтобы раздробить и извлечь старый хрусталик и поставить новый.

3. Выбор хрусталика оставьте врачу

При этом каждому пациенту подберут искусственный хрусталик в индивидуальном порядке. Свои рекомендации по подбору искусственного хрусталика или специальных линз даст лечащий врач. Подбор будет индивидуальным, учитывающим особенности именно вашего зрения. Однако есть несколько видов линз, которые помогут максимально улучшить ваше зрение.

Самые современные хрусталики сегодня - мягкие, из гидрофобного акрила. Этот материал не вызывает отторжения, он долговечен - может служить дольше, чем длится человеческая жизнь, не портится ни при каких условиях. В Центре зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 - широкий выбор импортных хрусталиков (Япония, Германия, США) от среднего ценового сегмента до премиума класса.

4. Операция по катаракте не требует длительного восстановления

В течение недели вы начнете хорошо видеть. С этим согласны врачи-офтальмохирурги. После операции можно вернуться домой буквально через час - госпитализация не требуется, операция по катаракте в Иркутске максимально безопасна и эффективна, а длится около 20 минут. Конечно, как и после любого вмешательства, стоит соблюдать осторожность. Например, на пару недель отказаться от алкоголя, избегать перегрузок и стараться не бывать на морозе. Но это никак не нарушит обычного образа жизни: можно читать, работать за компьютером, смотреть телевизор, также никто не отменял ни прогулок, ни принятия ванн.

5. Очки после операции по катаракте в Иркутске могут понадобиться

Тут все зависит от того, какие применялись линзы. Очки могут понадобиться для чтения вблизи, если при операции по катаракте в Иркутске не использовались современные премиальные линзы, которые исправляют астигматизм, дальнозоркость, близорукость.

НА ЗАМЕТКУ

Пять причин, по которым пациенты выбирают Центр зрения «Микрохирургия»

* Соответствие мировым стандартам в лечении катаракты.

* Оснащение на уровне ведущих клиник Европы.

* Хирургия одного дня, без госпитализации (амбулаторно).

* Современная бесшовная технология имплантации искусственного хрусталика.

* Операции проводят офтальмологи с многолетним опытом работы, заслуженные врачи РФ, врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук, в том числе хирурги из МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова.

Фото: архив компании

КСТАТИ

Высокий уровень хирургии

Центр зрения «Микрохирургия» - крупная сеть офтальмологических клиник с тремя филиалами в Иркутской области. В центрах оперируют хирурги международного уровня: профессора, заслуженные врачи РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. В сети клиник «Центр зрения «Микрохирургия» работает более 80 человек. Ежегодно свыше 18 тысяч человек проходят обследование.

В апреле 2019 года Центр зрения «Микрохирургия» стал референтным центром немецкой компании Carl Zeiss, производящей офтальмологическое оборудование.

Главный врач клиники - Надежда Яковлевна Сенченко - заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий офтальмохирург МНТК «Микрохирургия глаза». За время работы Надежда Яковлевна выполнила более 25 тысяч операций. 30-летний хирургический стаж, высокий профессионализм, выступление на международных научных конференциях, многочисленные теплые отзывы от прооперированных пациентов дают высокую гарантию результата операции. Записаться на консультацию к Надежде Яковлевне можно по телефонам Центра зрения «Микрохирургия» в Иркутске и Ангарске.

Сенченко Надежда Яковлевна Заместитель генерального директора по лечебной работе Заслуженный врач РФ, к.м.н. Фото: архив компании

* г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90

тел. +7 (3952) 707-202

* г. Ангарск, 22-й микрорайон, 42

тел. +7 (3955) 607-800

* г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 4

тел.: +7 (39543) 7-08-08

www.ПроверьЗрение.рф

@proverzrenie – в Инстаграм, ВК, ОК, ФБ

Фото: архив компании

ООО «Центр современной офтальмологии»

Лицензия № ЛО-38-01-003463 от 22.02.2019

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

На правах рекламы.