Новогодний стол в Иркутске: за год подорожали оливье, селедка под шубой и апельсины

Эх, скорей бы накрыть новогодний стол! Оливье, запеченная курочка, селедочка под шубой, конфеты, апельсины… Все по традиции. Кто-то купил все нужные продукты еще месяц назад, а кто-то только закончил срочные дела на работе и, наконец, задумался о праздничном меню. Ну а специалисты по статистике уже подсчитали, сколько денег нужно будет взять с собой в супермаркет.

- Если планируете отмечать Новый год узким семейным кругом, например, из четверых человек, то угощения обойдутся вам в 6395,38 рублей, - рассказывают в Иркутскстате. - По сравнению с прошлым годом праздничный стол подорожал на 5%.

Ну а что, цены на продукты в Иркутске постепенно подрастали. Вот и получается, что к концу года на торжество нужно раскошелиться. Так, ингредиенты для оливье за год подорожали на 7,25% и теперь любимый салат стоит 324,94 рубля. А селедка под шубой поднялась в цене на 8,62% и теперь за это блюдо отдадите 173,13 рубля.

Сильнее всего по сравнению с концом 2018 года подскочили цены на апельсины - на 19,6%, сыр - на 12,6%, сливочное масло - на 11,5% и картошку - на 10,9%.

Но есть и продукты, на которых можно немного сэкономить. Это свежие огурчики, которые к Новому году подешевели на 20,2%, а также лимоны, сбавившие в цене 4,2%, помидоры – минус 2,42% и… красная икра. Да, этот изыск стоит сейчас на 2,6% меньше, чем год назад.

Так что хорошенько продумайте свое меню на Новый год. Пожалуй, стоит поставить на стол побольше легких салатиков и закусок из свежих овощей – и дешевле, и для фигуры полезнее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, декан сибирского-американского факультета ИГУ

Под Новый год дорожают фрукты, овощи и алкоголь

Набор продуктов для новогоднего стола, действительно, нынче обойдется дороже. В этом году в Иркутске подорожали овощи, в том числе выращенная здесь картошка. Фрукты у нас тоже достаточно дорогие, потому что спрос превышает предложение. Кроме того, дорожает алкоголь. Это связано с возможным повышением акцизов (косвенных налогов – прим.ред.) в ближайшее время. И еще один фактор. Мы привыкли заранее закупаться на новогодние каникулы - это вызывает ажиотаж, и в магазинах с удовольствием завышают ценники.