2019-12-27T14:22:33+03:00
Экономика

Новогодний стол в Иркутске: за год подорожали оливье, селедка под шубой и апельсины

На праздничные блюда иркутяне нынче потратят 6395 рублей - это на 5% больше, чем год назад
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Считаем, во сколько обойдется новогодний стол иркутянам.Считаем, во сколько обойдется новогодний стол иркутянам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Эх, скорей бы накрыть новогодний стол! Оливье, запеченная курочка, селедочка под шубой, конфеты, апельсины… Все по традиции. Кто-то купил все нужные продукты еще месяц назад, а кто-то только закончил срочные дела на работе и, наконец, задумался о праздничном меню. Ну а специалисты по статистике уже подсчитали, сколько денег нужно будет взять с собой в супермаркет.

- Если планируете отмечать Новый год узким семейным кругом, например, из четверых человек, то угощения обойдутся вам в 6395,38 рублей, - рассказывают в Иркутскстате. - По сравнению с прошлым годом праздничный стол подорожал на 5%.

Ну а что, цены на продукты в Иркутске постепенно подрастали. Вот и получается, что к концу года на торжество нужно раскошелиться. Так, ингредиенты для оливье за год подорожали на 7,25% и теперь любимый салат стоит 324,94 рубля. А селедка под шубой поднялась в цене на 8,62% и теперь за это блюдо отдадите 173,13 рубля.

Сильнее всего по сравнению с концом 2018 года подскочили цены на апельсины - на 19,6%, сыр - на 12,6%, сливочное масло - на 11,5% и картошку - на 10,9%.

Но есть и продукты, на которых можно немного сэкономить. Это свежие огурчики, которые к Новому году подешевели на 20,2%, а также лимоны, сбавившие в цене 4,2%, помидоры – минус 2,42% и… красная икра. Да, этот изыск стоит сейчас на 2,6% меньше, чем год назад.

Так что хорошенько продумайте свое меню на Новый год. Пожалуй, стоит поставить на стол побольше легких салатиков и закусок из свежих овощей – и дешевле, и для фигуры полезнее.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ГРОШЕВА, декан сибирского-американского факультета ИГУ

Под Новый год дорожают фрукты, овощи и алкоголь

Набор продуктов для новогоднего стола, действительно, нынче обойдется дороже. В этом году в Иркутске подорожали овощи, в том числе выращенная здесь картошка. Фрукты у нас тоже достаточно дорогие, потому что спрос превышает предложение. Кроме того, дорожает алкоголь. Это связано с возможным повышением акцизов (косвенных налогов – прим.ред.) в ближайшее время. И еще один фактор. Мы привыкли заранее закупаться на новогодние каникулы - это вызывает ажиотаж, и в магазинах с удовольствием завышают ценники.

Сколько стоят продукты к новогоднему столу в Иркутске. Фото: Наталья ВИБЕ.

Сколько стоят продукты к новогоднему столу в Иркутске. Фото: Наталья ВИБЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Подарки на Новый год 2019-2020 в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Подробности ДТП с фурой и микроавтобусом на трассе Сибирь: погиб гражданин Германии
Рассмотрена апелляция: сантехник из Ангарска, которого обвиняли в гибели пенсионеров, все-таки оправдан
Китаец погасил долг в 900 тыс рублей, чтобы улететь из Иркутска на родину
Встречай 2020-ый на телеканале ТИВИСИ: 5 часов в прямом эфире
Пострадавшим в наводнении в Иркутской области продлили срок компенсации за найм жилья до 31 мая 2020 года
Виталий Мутко вновь приехал в Иркутскую область
Проекты ИГУ стали победителями конкурса на получение совместных грантов РФФИ и Правительства Иркутской области
Прокурор потребовал закрыть ТРЦ «Джем Молл» в Иркутске
ДТП с арестантами: машина, перевозившая подследственных, попала в аварию на трассе под Усольем
С января 2020 года запретят парковки на Фучика и Байкальской в Иркутске
А в наводнении не пострадали: бывшего главу села в Тайшетском районе будут судить за выплаты родственникам
Перед Новым годом назначены дополнительные поезда из Иркутска в Красноярск и Читу
Митрополит Иркутский и Ангарский Вадим станет главой Ярославской митрополии
ДТП на трассе «Байкал» 27 декабря: столкнулись микроавтобус и грузовик
Прогноз погоды 27 декабря в Иркутске: ветер до 12 м/с
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020: ангарчанин Дмитрий Воронков отметился голевой передачей в матче с Чехией
Рабочий погиб при разборе аварийного дома в Братске
С 1 января для проезда закрывают участок по улице Полярной в Иркутске
Третья попытка оказалась неудачной: грабителю магазина из Улан-Удэ не удалось снова совершить преступление
Арендатор, организовавший свалку около Байкало-Ленского заповедника, ответил за это в суде
Как выбрать детского стоматолога и нужна ли для этого специальная подготовка
Помоги собрать на лечение: мошенница из Бурятии обманом украла у друга по переписке 250 тысяч рублей
В Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона, организованные в квартирах
Попавшую в аварию женщину-инвалида спасли сотрудники ДПС в Иркутской области
Жители микрорайона Солнечный в Иркутске остались без света
От автомобиля остался только кузов: микроавтобус сгорел на улице Кирпичной в Иркутске
Отец 7 детей из Братска пошутил о бомбе на 3 года условно
«Ростелеком» в Иркутске обучил пенсионеров компьютерной грамотности