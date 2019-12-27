На экранах фильм «Союз спасения»: что бы произошло, если бы декабристы взяли власть

На экраны вышел фильм «Союз спасения». Тот самый, про декабристов. Эполеты, ордена, и сабель звон. На Сенатскую площадь в Петербурге вышли не просто «бунтовщики и заговорщики». Полки вывели дворяне - боевые офицеры, которые только что победили Наполеона и освободили Европу от захватчиков. Впереди их ждало лишение всех титулов и наград, каторга и бессрочная ссылка. Пятерых повесили. Зачем все это, чего добивались « смутьяны» в 1825 году? И что бы произошло, если бы они добились своего? Во всем этом, как и в мифах, сложившихся вокруг восстания, разбираемся вместе с кандидатом исторических наук, преподавателем Иркутского университета Тамарой Перцевой.

Декабристы - это романтики или "гнусные личности во фраках"?

-Начнем с главного. Кто такие декабристы и почему они вышли на площадь?

- Гнусные личности во фраках, цареубийцы. Так их назвала в манифесте, который распространили в России сразу после восстания, царская власть. Реформаторы. Это точка зрения либералов конца 19 века, которые все же не принимали их методов. Герои и романтики. Эта линия пошла от Герцена, была подхвачена революционерами, которым нужны были предшественники, преемственность. И сегодня все эти три версии живы!

Декабристы – дворяне, высшее сословие. У которых было все, политические свободы, у многих – блестящие карьеры и богатство. Им было что терять. Исключительно образованные люди. А они выходят на площадь с требованиями буржуазной революции, против своего класса . Но они победители. Они участвовали в войне 1812 года, победили Наполеона. Они видят, что проигравшая войну Франция получает гораздо больше победившего народа России. Преобразования обещали, но их нет. Польше дарована Конституция, а не своей стране. Появилось чувство стыда и вины перед народом. Они осознали себя личностями историческими, способными влиять на ход истории.

- И вот что интересует всех, посмотревших фильм и его не смотревших. Восстание имело шансы на успех?

-Если бы декабристы решительнее. Другое дело, были ли они к этому не готовы… Почему они вышли на площадь именно 14 декабря 1825 года? Было так называемое междуцарствие. Умер император Александр и в Петербурге присягнули на верность его брату Константину. Но сам Константин в это время находился в Варшаве и царствовать не очень хотел. Более того, в 1823 году он подписал отречение от престола. Поэтому он присягнул Николаю. Поскольку Константин служил в Варшаве, переговоры затянулись. И декабристы справедливо сочли такое пренебрежение интересами страны со стороны царской семьи удобным для выступления. Тем более, по закону, в случае отсутствия законного монарха, верховным местом государства считался Сенат . И он волне мог подписать их «Манифест к русскому народу», а тогда их дальнейшие действия были бы законными.

А что декабристы собирались предпринять? Свергнуть царя?

- Нет. Среди декабристов были люди разные, в том числе и либералы, между ними шли постоянные споры ( сейчас бы сказали – были разные партии – авт.). Самой радикальной была позиция главы южного общества, Павла Пестеля. В его планы входило цареубийство, уничтожение царской семьи и создание республики, очень свободной даже по сравнению с французской. Но далеко не все его товарищи разделяли эти планы.

«Конституцию» же идеолога Северного общества Никиты Муравьева предусматривала ограничение власти государя и построение конституционной монархии. Как и сейчас в Великобритании, когда роль британского премьера много выше роли королевы Елизаветы. В таком случае, не исключено, что Россия пошла бы по пути, в котором были бы элементы пути английского.

Дать всем землю!

- Они собирались отменить крепостное право? И раздать земли бедным?!

Оба идеолога, и Павел Пестель и Никита Муравьев, предполагали отказ от крепостного права, признавая его тормозом для развития страны. Но на разных основаниях. Пестель предлагал поделить землю на две части. Первая часть – крестьянские наделы, это общинная земля. Ее можно передавать от отца к сыну, но нельзя продать. Вторая часть земли – в частной собственности, то есть помещичья собственность частично сохранялась. Планировалась конфискация излишков земли у крупных помещиков для обеспечения наделами крестьян. К чему бы это привело? Понятно, что часть крестьян бы богатела, превращаясь в «кулаков-мироедов» (так таковых звали веком позже), а мелкие помещики разорялись бы. Но основной массе населения это не принесло бы много пользы. Потому что надел оставался прежним, семьи бы росли и прокормить их на своем клочке общинной земли крестьяне бы не смогли. Выход? Либо главы семейств, либо их сыновья искали бы работу на стороне. Это создало бы рынок свободных рабочих руки возможности для развития капитализма, безусловно.

-Это если был бы принят план радикальный. Но получается, что не все участники тайных обществ планировали цареубийство и республику, не все, скажем так. А склонялись больше к варианту умеренному.

-Что касается Никиты Муравьева, то он предполагал освобождение крестьян без земли. То есть, да – раб, коснувшийся земли русской становится свободным. Это понятно. Личная свобода. И все. Только потом, когда товарищи раскритиковали его, в этом варианте конституции появились две десятины на двор ( по современным меркам – 2 гектара – авт). Это крайне мало для семьи, жившей своим хозяйством. И поэтому крестьянин должен был либо арендовать землю, либо идти в найм. Кстати, во время отмены крепостного права в 1861 году применяли так называемую поправку князя Гагарина. Так вот, согласно ей, крестьянин получал те же две десятины, о которых говорил в 1825 году Никита Муравьев. Так что эти цифры не из воздуха им были взяты.

Декабристы планировали сменить государственную власть.

Диктатура или власть парламента

-Чтобы проводить реформы, нужна была власть. Авторитетная и жесткая.

- Декабристы понимали это. Тот же Никита Муравьев служил в Генеральном штабе и слыл отличным аналитиком. И Пестель был все же рационально мыслящим человеком. Он видел, что всех его перемен может и не быть. Понимал, что в России нет республиканских традиций, зато очень сильны иллюзии относительно батюшки-царя, которые будут, как говорится, будут расстреляны в 1905 году. А, соответственно, сопротивление будет большим.

Поэтому Пестель предлагал диктатуру Временного революционного правительства на 10 -15 лет. И это Временное правительство должно было провести основные реформы: военную, гражданскую, аграрную, освободить крестьян. А затем, когда крестьяне, которые получили бы землю, они стали бы, наверное, голосовать за эту власть, как и солдаты, которые получили бы освобождение от 25-летней службы.

Но его товарищи поняли, что это может привести к реальной диктатуре. Ведь для обеспечения власти требовались и запрет тайных обществ, и цензура, и ссылка инакомыслящих.

Что касается Никиты Муравьева, то он сохранял монархию, но царь был всерьез ограничен в правах. Он не мог назначать главнокомандующих и министров без одобрения народного вече ( так назывался парламент).не мог начинать и заканчивать войну и даже выехать из страны без разрешения. Более того, двор тоже лишали избирательного права, чтобы они не могли лоббировать интересы монарха.

- Как в Англии?

-Да. Образцом для него была именно английская конституция, сдвумя палатами, верхней и нижней - палатой представителей и палаты знати. В принципе, в условиях России того времени, если бы даже это осуществилось это был бы огромный шаг вперед.Хотя мы и не англичане, у нас совсем другой менталитет.

Конституционные проекты декабристов это очень серьезный труд. Ликвидировалась сословная структура и все жители страны объявлялись гражданами. Для того времени это прорыв.

Гражданской войны было не избежать

-И все-таки все это неизбежно вело к гражданской войне?

-Даже Временное правительство не смогло бы предотвратить гражданскую войну. Конечно, не такой, как в 1917, век спустя. Там все-таки народ пообтесался уже.А тут бы довольно быстро поднялось крестьянство, которое верило царю-батюшке и не доверяло дворянам. Многие из них искренне верили, что это царь хотел дать им свободу, а дворяне не дали. И в армии была сильна дисциплина. Петербург – это не вся Россия. Именно поэтому часть восставших и планировала цареубийство. Кроме того, они рассчитывали и на то, что сама власть могла пойти на уступки и согласиться на их манифест.

- А что в итоге? После бунтов?

-Если бы победили декабристы, была бы конституционная монархия, вероятнее всего.Да и, на этот на тот момент это был наиболее благоприятный путь развития России. Но если бы взяли верх монархисты – конечно же, нет. Николай, как человек рациональный, такого бы не допустил уже.