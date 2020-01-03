Автомобиль заглох на морозе: возвращаясь из новогодней поездки, глава Усть-Кута спас пятерых рыбаков

Каждый год 31 декабря глава города Усть-Кут Александр Душин с друзьями… нет, не в баню ходит, а садится на свой хивус (судно на воздушной подушке – Авт.) и по льду реки Лена развозит, как Дед Мороз, мандарины ребятишкам. Такими подарками перед Новым годом вот уже 11 лет он радует жителей отдаленных деревень Омолой, Боярск и Орглинга. Правда, в этот раз в канун праздника в районе стояли сильные морозы, поэтому поездку пришлось перенести на январь.

Очередная новогодняя экспедиция по раздаче мандаринов закончилась спасательной операцией. Фото: предоставлено героем публикации.

Состоялась традиционная благотворительная экспедиция 2 января. И ничем бы она не отличалась от предыдущих, если бы на обратном пути Александр Душин и его попутчики не встретили замерзающих рыбаков, терпящих бедствие. Пришлось городскому главе возглавить еще и операцию по спасению земляков.

- Две компании рыбаков встретили мы по дороге в Усть-Кут, - рассказывает «КП-Иркутск» Александр Душин. – Одни были ниже села Омолой, двое мужиков. Приехали на Ниве на рыбалку, но машина заглохла, никак не завести. Мужики уже порядком замерзли. Пришлось взять их на борт, благо, место было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/753061" frameborder="0"></iframe> Хивус главы Усть-Кута оправляется в новогоднюю экспедицию.Видео предоставлено героем публикации

Посадив спасенных приятелей в судно на воздушной подушке, глава Усть-Кута отправился дальше. И буквально через несколько километров водитель и пассажиры хивуса обнаружили еще один терпящий бедствие экипаж. Это был старенький Рав-4. В нем дожидались помощи двое пенсионеров. Третьего они отравили в ближайшую деревню Турука за подмогой.

- Расстояние до Туруки в этом месте – более 20 километров, до Усть-Кута – 30 километров, - говорит Александр Душин. – На улице уже темнеет, мороз за -20 градусов и ветер на реке. Не ушел бы далеко человек, отправленный за помощью.

На своем хивусе глава Усть-Кута вывез двоих рыбаков. Фото: предоставлено героем публикации.

Тогда глава города предложил рыбакам свою помощь. Взять на судно и довезти до Усть-Кута он их не мог – места уже не было, а вот в автомобиле поковырялся. Поднял капот, подтянул ослабший ремень, со своего аккумулятора попытался завести старенький Рафик. На все про все ушло добрых полтора часа.

Но усилия того стоили – автомобиль наконец завелся, и рыбаки смогли продолжить свой путь домой. Экипаж аэролодки городского главы страховал их до Туруки. По дороге догнали и третьего рыбака, который отправился за помощью. В итоге все пятеро любителей зимней рыбалки благополучно добрались до дома.