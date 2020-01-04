Пьяный сибиряк в новогоднюю ночь палил из оружия в воздух и попал в лицо 6-летнему мальчику

- Мы с семьей отмечали Новый год на даче в садоводстве «Светофор», что на восьмом километре Александровского тракта, - рассказывает «КП-Иркутск» едва оправившийся от шока дедушка ребенка Николай. – По традиции, после боя курантов вышли на участок, чтобы зажечь гирлянду на елке и посмотреть салют. Дом наш стоит на горе, город с участка хорошо видно, а праздничный фейерверк и подавно.

Вот только за грохотом салютов не расслышали члены семьи оружейных выстрелов. Поняли, что кто-то палил из карабина, только после того, как шестилетний внук Николая упал в сугроб и закричал, что в него попали. Взрослые бросились к ребенку, на руках занесли его в дом. И здесь, при свете ламп, ахнули: у мальчика было окровавлено лицо, поцарапана шея.

Но как? Никто ведь по близости не стрелял, никаких ракетниц соседи не запускали… Когда родители помогали мальчику снимать пуховик, из капюшона выпала… пуля.

Та самая пуля, которая вывались из капюшона детского пуховика. Фото предоставлено героем публикации

- Самая настоящая пуля калибра 7.62 на 39, - удивляется Николай. – Ни деформированная, ничего. Я разбираюсь в этом и сразу понял, что выпущена она из боевого оружия.

Информация о вопиющем случае, испортившем праздник семье Николая, тут же разлетелась по социальным сетям. Пользователи интернета пишут, что кто-то 1 января салютовал из карабина в воздух. Ориентировочно, выстрелы были произведены с берега Ангары. Неизвестный по навесной траектории попал в лицо мальчика и чудом не убил ребенка. Люди призывают найти и наказать стрелка.

Предположительно с этого места стрелял неизвестный. Фото предоставлено героем публикации.

К счастью, пуля прошла по касательной, зацепив ребенку щеку и немного оцарапав шею. Сразу после происшествия взрослые позвонили в «Скорую» и полицию. Мальчика увезли в больницу, промыли рану и наложили три шва. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли у Николая найденную улику, опросили всех свидетелей инцидента, составили протокол. Теперь им предстоит вычислить неизвестного стрелка.

Вот здесь, возле елки во дворе, стоял ребенок до того, как в него попала пуля. Фото предоставлено героем публикации

В том, что это был стрелок, сомневаться не приходится – пуля-то, вот она. Но еще не ясно, из какого именно оружия она выпущена. Дедушка пострадавшего мальчика предполагает, что это мог быть карабин «Сайга» или карабин Симонова. Мужчина не сомневается, что стрелявший человек был пьян и стрелял вертикально в воздух.

- Трезвый человек такого не допустит! Ему в голову не придет палить в воздух очередью из боевого оружия, - уверен мужчина. – Пуля, выпущенная вертикально вверх, пробивает крышу автомобиля «Газель» насквозь, и по такой траектории может пролететь до пяти километров.

А сюда, в сугроб, мальчик свалился после удара пули. Фото предоставлено героем публикации

Родственники шестилетнего мальчугана говорят, что он «родился в рубашке», ведь пуля чуть не попала ему в щеку, лишь чудом слегка зацепив. Дедушка благодарит врачей, полицейских и родственников, оказавшихся рядом с его семьей в трудную минуту.

В полиции факт инцидента «Комсомолке» подтвердили, однако версия стражей порядка и детали происшествия будут озвучены позже.