Рождественское чудо: в канун Нового года сибиряки собрали 200 тысяч рублей на лечение больной девочки

Настоящий подарок для 11-летней иркутянки Алины Владимировой в канун Нового года преподнесли сибиряки, собрав на лечение девочки 200 тысяч рублей. Сбор, объявленный иркутским благотворительным фондом «Доброе дело», был закрыт аккурат 31 декабря. Теперь, благодаря помощи неравнодушных людей, ребенок сможет поехать на реабилитацию в Крым и Москву.

С детства Алина Владимирова практически не понимает человеческую речь и сама плохо разговаривает, хотя родилась внешне вполне здоровым ребенком. Отклонения в развитии малышки родители начали замечать лишь спустя несколько месяцев.

- Мы обратили внимание, что дочка никак не реагировала на звуки, - рассказывает мама девочки Наталья Владимирова. – Причем, это касалось только связной речи: слов, предложений. Не реагировала она и на музыку, мультфильмы. Но ведь со слухом у нее было все в порядке! Тогда мы сделали вывод, что ребенок не понимает речь.

Хуже того – позже выяснилось, что Алина еще и не говорит. Первые слова она смогла произнести только в десять лет, после того, как родители убедили докторов, что с девочкой что-то не то, и начали интенсивное лечение ребенка.

Как только появились странности в поведении Алины, родители обратились к врачам. И начался для них бесконечный круговорот клиник, реабилитационных центров, анализов, исследований и восстановительных процедур.

- Врачи до 1,5 лет нам говорили, что все нормально, - вспоминает Наталья Владимирова. – Полная реабилитация ребенка началась только ближе к двум годам. Но, к сожалению, лечение Алины в иркутских больницах не давало никаких результатов.

11-летняя иркутянка Алина мечтает поскорее научиться разговаривать. Фото предоставлено Натальей Владимировой

Отчаявшись вылечить дочку в Иркутске, родители Алины обратились в реабилитационный центр в Барнауле. Они понимали, что на восстановление речи ребенка понадобится не только время, но и деньги. Собрав все свои сбережения и накопления родственников и друзей, Владимировы отправились в Алтайский край.

Терапия, предложенная в барнаульском центре, пошла девочке на пользу: Алина начала понемногу понимать речь, поведение приходило в норму. Как только появилась положительная динамика, началась борьба родителей за восстановление дочери. Несколько месяцев семья жила в Китае, где девочке проводили интенсивную терапию. Родители обращались и к российским специалистам, которые приезжали в Иркутск.

- Сейчас у нас нет перерыва в лечении, оно всегда: зимой, весной, летом и осенью, - говорит Наталья Владимирова. – За десять лет удалось достичь большого прогресса: дочь учится в четвертом классе коррекционной школы, в прошлом году она смогла самостоятельно произнести несколько слов.

Среди восстановительных процедур у девочки - массаж, иглоукалывание и другие. Фото предоставлено Натальей Владимировой

Помимо восстановительных процедур, Алина постоянно пьет дорогостоящие препараты, ей ставят уколы. Лечение девочки обходится родителям в копеечку. А ведь в семье растет еще младшая дочь, которой всего четыре года.

- Я не работаю, ухаживаю за дочерью-инвалидом, - сетует Наталья, - трудится только муж. Ева сводим концы с концами. Все финансовые ресурсы на лечение Алины мы исчерпали.

К концу 2019 года, когда пришло время отправляться на очередную реабилитацию, у семьи не оказалось денег даже на билет на самолет до Москвы. Пришлось обратиться за помощью в благотворительный фонд. И вот перед самым Новым годом неравнодушные сибиряки с миру по нитке насобирали необходимую сумму.

Алина с мамой на эти деньги уже улетели в Крым, где девочку ждет дельфинотерапия. Это ли не рождественское чудо?!