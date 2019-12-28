На одном из автобусных маршрутов Иркутска работал водитель, заболевший корью

Водителю автобуса, который перевозил пассажиров по маршруту номер 80 в Иркутске, придется встретить Новый год на больничной койке. А все потому, что у мужчины совершенно внезапно заподозрили опасное инфекционное заболевание - корь. А самое главное, что с таким диагнозом он продолжал водить общественный транспорт и посещать людные места, тем самым подвергая опасности простых прохожих.

Сначала сотрудники Роспотребнадзора могли лишь предполагать, что мужчина болен именно корью - на это указывали лишь некоторые симптомы. Но теперь, после того как шофер сдал все анализы, диагноз окончательно подтвердился.

- Можно точно сказать, что водитель автобуса болен корью, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - Наши специалисты уже проводят обследование всех знакомых мужчины, с которыми он близко общался в последнее время. Они находятся под наблюдением, и им поставят все необходимые прививки.

Но не спешите поддаваться панике! Как правило, корью болеют только те люди, которых не прививали в детстве. Благо в нашей стране давно работает налаженная система своевременной вакцинации детей и взрослых, и такие болезни, как корь, не развиваются в масштабе эпидемии. Ей могут заразиться только те люди, которые недавно посещали неблагополучные страны, где могли контактировать с зараженными. Статистика Роспотребнадзора гласит, что в нашей стране в 2018 году зарегистрировано 17,3 случаев кори на 1 миллион населения.

Корь имеет следующие симптомы: высокая температура, насморк, коньюктивит. Через 4-5 дней после начала болезни на теле зараженного появляется сыпь, которая сначала возникает за ушами, на лице и шее, а затем распространяется на грудь, туловище, руки и ноги. Если вы заметили у себя эти симптомы, то нужно обязательно обратиться в больницу, поскольку корь опасна своими осложнениями, такими как гайморит, пневмония, отит и энцефалит.