2019-12-28T09:11:05+03:00
Происшествия

В Иркутской области женщину, убившую младенца, нашли с помощью теста ДНК

Для этого пришлось взять анализы более чем у 500 жительниц поселка Мегет
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области женщину, убившую младенца, нашли с помощью теста ДНК. Фото: пресс-служба СК РФ по Иркутской областиВ Иркутской области женщину, убившую младенца, нашли с помощью теста ДНК. Фото: пресс-служба СК РФ по Иркутской области
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Этой весной весь поселок Мегет обсуждал новость о жуткой находке: местные жители обнаружили у заброшенного гаража тело новорожденного ребенка. Они тут же вызвали полицейских, чтобы те выяснили, что же произошло. Однако сделать это было не так-то просто: признаков насильственной смерти на теле младенца не нашли, да и зацепок было немного. Поэтому сотрудники следственного комитета решили найти мать погибшего ребенка с помощью теста ДНК.

- Специалисты взяли образцы ДНК более чем у 500 женщин, которые в то время проживали в поселке Мегет, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Иркутской области. - И им все-таки удалось найти мать младенца - один из тестов дал положительный результат.

Женщину тут же задержали и допросили. Выяснилось, что ребенка убила именно она. Будущая мать ни разу не посещала женскую консультацию и не наблюдалась у врача. Она изначально хотела избавиться от ребенка, поэтому, когда женщина родила в домашних условиях, тут же убила младенца и спрятала тело у заброшенного гаража.

- Здесь лежали доски, я их немного приподняла и положила его прямо под них, - рассказала она на следственном эксперименте.

Злоумышленнице уже предъявили обвинение в убийстве новорожденного ребенка. Самое суровое наказание, которое ей грозит - это лишение свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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