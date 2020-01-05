Солдата-срочника, сбежавшего из воинской части в Забайкалье, заметили в Иркутске

Тревожная новость распространилась по интернету. Солдат-срочник 3 января сбежал из воинской части села Большая тура Забайкальского края. Об этом сообщили на странице "Комитета - Совета солдатских матерей России" во "ВКонтакте".

- Он направляется в Иркутск и далее домой, в Челябинскую область в город Юрюзань, - рассказали правозащитники. - Все таксисты и частные извозчики BlaBlaCar, просим отозваться, кто подвозил солдата до Читы-Иркутска в хостел! Все хостелы Иркутска просим взять фото в разработку и сообщить нам. На связь с мамой выходил, отправлял смс.

Ночью стало известно, что накануне, 4 января, парня заметили в Иркутске. С "Комитетом - Советом солдатских матерей России" связался водитель, который вез его с Читы до Иркутска, и рассказал об этом.

- Он продолжает путь "Иркутск-Красноярск-Новосибирск-Челябинск-Юрюзань", - пишут правозащитники. - Главное, он жив и здоров, а мы идем за ним по пятам.

Почему парень сбежал, пока неизвестно. Пользователи интернета искренне надеются, что с солдатом все будет в порядке.

По поводу местонахождения солдата-срочника можно связаться с администратором группы "Комитета - Совета солдатских матерей России".