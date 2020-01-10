17-летнюю студентку насмерть сбили на джипе: сибиряки подозревают политика, а полиции сдался его знакомый бизнесмен

- В тот январский вечер дочь должна была приехать домой из Улан-Удэ маршрутным автобусом. Я ждала ее к 18 часам, - сдерживая слезы, рассказывает мама погибшей 17-летней Галины Бурчевской Александра Бурчевская. - Смотрю, уже 17.50, а Гали все нет. Забеспокоилась. А тут еще звонит знакомая, проезжавшая мимо нашего поселка, и говорит: «У вас на перекрестке человека сбили. Вещи разбросаны, сапоги женские». У меня сердце замерло. Набираю номер дочки, она не отвечает. В ужасе звоню водителю автобуса и слышу: «Только что высадил ее на трассе». Я сразу все поняла! Прибежала к дороге, а Галя лежит там на снегу… Прохожие накрыли ее куртками, вызвали скорую. Но моя девочка умерла…

Кто был за рулем?

Трагедия случилась 5 января в бурятском поселке Батурино. Водитель злополучной «Тойоты-Ленд-Крузер» уехал с места ДТП, даже не узнав о состоянии девушки. Правда, через несколько часов подозреваемый - бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян - сам сдался полиции.

- По данным следствия, Пилосян управлял автомобилем своего знакомого, возвращаясь с подледной рыбалки на озере Котокель в столицу Бурятии, - рассказывают в республиканском СУ СКР. - Возле села Батурино он на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу. Медосвидетельствование показало: во время задержания водитель был трезв.

Эту версию подтвердили пассажиры «Тойоты» и очевидцы аварии из автомобилей, проезжавших мимо. Однако в соцсетях вскоре появился слух о том, что в момент смертельного ДТП иномаркой на самом деле управлял ее владелец - местный политик. При этом в соцсетях обсуждают и то, что машина вовсе зарегистрирована на третье лицо. В обстоятельствах этой запутанной истории разбирается СК. Между тем, мнения, что за рулем был политик, придерживаются и родители погибшей Гали Бурчевской.

- Политик подстроил, будто бы они с бизнесменом поменялись машинами, - уверена Александра Бурчевская. - Все так говорят.

Пока это лишь догадки, официальных подтверждений нет. Но в Интернете все же поднялась волна негодования: знакомые погибшей студентки и общественники требуют справедливо разобраться в деле. Резонансную аварию на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал зампредседателя правительства Бурятии - руководитель администрации главы Бурятии и правительства Бурятии Баир Цыренов.

- Меня спрашивают, как я отношусь к недавнему ДТП. Как можно относиться к трагедии?! - пишет Баир Цыренов. - Конечно, в первую очередь искренне жаль погибшую девушку, ее родных. Глубоко соболезную близким. Относительно виновных надо срочно разобраться. Любые неточности интерпретируются по-разному, поэтому надо максимально оперативно и объективно установить истину. Почему это случилось, при каких обстоятельствах, кто виноват? Следствие - дело правоохранительных органов. И они этим занимаются. Правовая и моральная оценка будут неизбежно даны не только властями, но и обществом. Также надо разобраться, почему водитель автобуса высаживал пассажиров на трассе. Говорят, что обычно маршрутки заезжают на остановочную площадку.

О том, что автобус маршрута Улан-Удэ – Кика действительно всегда по пути заезжает в поселок Батурино, а не высаживает пассажиров прямо на трассе возле перекрестка, где даже нет зебры, говорит и мама погибшей Гали Бурчевской. Роковое стечение обстоятельств?

Оборвались планы и мечты

С погибшей девушкой родные и знакомые прощались 9 января.

- Дочь была очень хорошим человеком: отзывчивая, дружелюбная, всегда всем помогала, - с болью рассказывает Александра. - Она училась на первом курсе в Республиканском многоуровневом колледже, ее все там любили. Мечтала получить высшее образование, стать врачом. Хотела сдать на водительские права, съездить в Санкт-Петербург. Много планов было, и вдруг все оборвалось…

- Преподаватели, сотрудники и студенты колледжа с глубокой болью восприняли известие о трагической гибели студентки Галины Бурчевской, - написали в официальной группе Республиканского многоуровневого колледжа в соцсети «ВКонтакте». «Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Невозможно принять и поверить, что Гали больше нет с нами. Помним. Скорбим».

«Покойся с миром. Вечная память. Ты самая лучшая!» - горюют друзья Галины.

Тем временем расследование продолжается. На предпринимателя Галуста Пилосяна возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия». Пока суд оставил его на свободе, несмотря на то, что следователь настаивал на мере пресечения в виде ареста. Кроме того, в Интернете обсуждают, что подозреваемый передал семье погибшей девочки 500 тыс. рублей в качестве помощи.

- Никаких денег бизнесмен нам не передавал. Более того, на похороны не приходил и соболезнований не выражал, - говорит мама Галины.

Адвокат бизнесмена от комментариев отказался.

P.S.

Пока статья готовилась к публикации, появились новые подробности. Предпринимателю, который сдался правоохранителям после ДТП, уже предъявили обвинение. В то же время, следователи тщательно проверяют - действительно ли за рулем внедорожника был бизнесмен или все-таки известный в республике политик?

- Поврежденный в аварии внедорожник, которым фактически владеет политик, позже обнаружили на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля в 10 километрах от места ДТП, - сообщили в СУ СКР по Бурятии. - Видеорегистратора в автомобиле не было. Специалисты проведут дактилоскопическую и геномно-молекулярную экспертизы, чтобы сравнить отпечатки пальцев и биологические объекты из машины с отпечатками и ДНК-кодом всех, кто находился в компании предпринимателя. Помимо версии, изложенной обвиняемым, досконально проверяются и другие. В том числе, предположение о том, что политик - владелец автомобиля - мог сам находиться за рулем в момент аварии. Все показания проверят на детекторе лжи.

Кроме того, следователи тщательно изучают фото, сделанные камерой дорожной фотофиксации, и видео с регистратора попутной машины. Но разглядеть, кто все-таки управлял внедорожником, сложно. Поэтому водителей, которые проезжали мимо ДТП, просят обратиться в правоохранительные органы.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей девушки.