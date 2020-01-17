2020-01-17T11:27:09+03:00
Общество

Переживала не за детей, а за цифры на весах: молодая мама из Бурятии умерла из-за диеты на таблетках

В погоне за фигурой моделей с мировых подиумов девушка попробовала смертельную диету
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Переживала не за детей, а за цифры на весах: молодая мама из Бурятии умерла из-за диеты на таблетках.Переживала не за детей, а за цифры на весах: молодая мама из Бурятии умерла из-за диеты на таблетках.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Стремясь похудеть, многие девушки забывают о том, к каким последствиям могут привести бесконечные диеты, голодания и прием лекарств в дозах, которые опасны для здоровья. Они уверены, что стройная фигура – залог счастливой жизни. Увы, отсутствие лишних килограммов не всегда сулит беззаботное будущее. Из-за мечтаний о подтянутом теле произошла трагедия в Бурятии. 24-летняя женщина пыталась сбросить вес с помощью особой диеты на таблетках.

- С виду безобидные парацетамол может нанести очень большой вред организму, - объяснили в пресс-службе республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. – Девушка худела по индивидуальной схеме: по 2 таблетки парацетамола 3 раза в день. Притом, что суточная норма лекарства – всего 8 таблеток. Плюс к этому еще 2 таблетки аспирина.

Для женщины смертельная диета стала настоящей находкой в погоне за стройностью. Но организм не смог справиться с убийственной дозой препарата. Работа печени была полностью нарушена. Девушка впала в кому.

- Когда пациентка поступила в больницу, врачи пытались вывести из организма яды и обезвредить токсичные вещества, - рассказали в пресс-службе республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. – Но даже интенсивная терапия не помогла стабилизировать ее организм. Спасти девушку не удалось.

К сожалению, на состояние организма погибшей молодой мамы повлияло сразу несколько факторов. Первый из них, это диета с медицинскими препаратами, которая нарушила работу печени. Вторым фактором стала перенесенная ранее болезнь – вирусный гепатит В.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Сергей Сокол вручил ключи от патрульных автомобилей для Госавтоинспекции Иркутской области
Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки
За драку в кафе депутат из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей
Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал послание Владимира Путина
Здание склада горит в Свердловском районе Иркутска
Роспотребнадзор: на Крещение категорически запрещено купаться брать воду в двух иорданях Иркутской области
Керлингисты из Иркутска завоевали для России бронзу Олимпийских юношеских игр в Швейцарии
Передал взятку следователю: посредника - сотрудника ДПС - лишили свободы на 3 года в Иркутской области
Долги по зарплате в 1.3 миллиона руб. выплатили работниками в Киренском районе Иркутской области
Пассажир лодки на Байкале получил перелом позвоночника: суд признал виновным судоводителя
От Солнечного до Волжской: новый автобусный маршрут появится в Иркутске
Прогноз погоды 17 января в Иркутске: днем в городе без осадков
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду всухую обыграл челябинский «Челмет»
Зашел в магазин за продуктами: полицейский из Иркутской области задержал грабителя на месте преступления
Парковка на перекрестке улиц Российской и Степана Разина будет запрещена с 3 февраля
Из Иркутска за границу: в какие страны чаще всего улетают сибиряки и откуда прилетают к нам
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества
Следственный комитет возбудил дело из-за гибели двух детей на пожаре в Иркутской области
Мошенники оформили на пенсионерку из Иркутской области кредит на 142 тысячи рублей
Фальшивые пятитысячные купюры распространяют по Ангарску
Меняем собак на электроэнергию: иркутский зоопарк продает щенков Сиба-ину, чтобы заплатить за ЖКХ
Зимние юношеские Олимпийские игры 2020: керлингисты из Иркутска 16 января будут бороться за бронзу
СММ-тренер похитил у иркутянки 30 тысяч рублей