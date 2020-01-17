Переживала не за детей, а за цифры на весах: молодая мама из Бурятии умерла из-за диеты на таблетках

Стремясь похудеть, многие девушки забывают о том, к каким последствиям могут привести бесконечные диеты, голодания и прием лекарств в дозах, которые опасны для здоровья. Они уверены, что стройная фигура – залог счастливой жизни. Увы, отсутствие лишних килограммов не всегда сулит беззаботное будущее. Из-за мечтаний о подтянутом теле произошла трагедия в Бурятии. 24-летняя женщина пыталась сбросить вес с помощью особой диеты на таблетках.

- С виду безобидные парацетамол может нанести очень большой вред организму, - объяснили в пресс-службе республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. – Девушка худела по индивидуальной схеме: по 2 таблетки парацетамола 3 раза в день. Притом, что суточная норма лекарства – всего 8 таблеток. Плюс к этому еще 2 таблетки аспирина.

Для женщины смертельная диета стала настоящей находкой в погоне за стройностью. Но организм не смог справиться с убийственной дозой препарата. Работа печени была полностью нарушена. Девушка впала в кому.

- Когда пациентка поступила в больницу, врачи пытались вывести из организма яды и обезвредить токсичные вещества, - рассказали в пресс-службе республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. – Но даже интенсивная терапия не помогла стабилизировать ее организм. Спасти девушку не удалось.

К сожалению, на состояние организма погибшей молодой мамы повлияло сразу несколько факторов. Первый из них, это диета с медицинскими препаратами, которая нарушила работу печени. Вторым фактором стала перенесенная ранее болезнь – вирусный гепатит В.