2020-01-17T15:03:42+03:00
Общество

Поможем детям вместе: 20 января в Иркутске пройдет благотворительный вечер добра

В прошлом у неравнодушных жителей города получилось собрать больше 800 тысяч рублей
Виктория ГЕРКО
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Поможем детям вместе: 20 января в Иркутске пройдет благотворительный вечер добра.Поможем детям вместе: 20 января в Иркутске пройдет благотворительный вечер добра.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В стенах Музыкального театра 20 января состоится Благотворительный вечер добра, который для многих иркутян стал традиционным. Уже третий год в зале собираются неравнодушные горожане, которые хотят помочь тем, кто нуждается в этом больше всего – детям. В этом году главная цель акции – привлечь внимание к проблемам соблюдения прав детей, а также улучшить условия их жизни в медицинских организациях. За прошлый год с помощью акции получилось собрать больше 800 тысяч рублей.

- Проведение мероприятий такого масштабного формата объединяет и помогает решать проблемы тех, кто особо нуждается в помощи и поддержке. Каждый вклад – это реальная помощь, - рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова.

Кстати, на сцене в этот день не будет профессиональных артистов. С творческими номерами перед зрителями выступят известные люди города. Днем они будут читать лекции, подписывать документы, отдавать распоряжения. А вечером вместе выйдут на сцену. Все они - бизнесмены, руководители крупных компаний, представители власти.

- Покупка билетов и участие в самом вечере – это один из способов внести свой вклад в формирование фонда. Но он не единственный, - рассказала «Комсомолке» заместитель главного судебного пристава Иркутской области Алена Карамышева. – Еще до начала мероприятия можно пожертвовать деньги. Достаточно купить одну из работ иркутских художников или детскую поделку, которые представят на ярмарке перед концертом.

Организаторами уже ставшего традиционным вечера добра в Иркутске стали правительство Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка, Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, Общественная палата и областное отделение Российского детского фонда. Третий год подряд поддерживает акцию издательский дом «Комсомольская правда» в Иркутске. И точно также, по доброй традиции, ведущими вечера третий год подряд станут директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91, 5 FM) Наталья Кравченко.

Ведущими вечера директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ведущими вечера директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб и руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Сегодня существует мода на благотворительность, - поделилась Наталья. - Но я уверена, что только эта тенденция сможет помочь нам решить актуальные проблемы.

Информацию о билетах на Благотворительный вечер добра вы можете найти на сайте Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

ЭТО ВАЖНО

Благотворительный вечер добра 2020 в Иркутске

Реквизиты для благотворительной помощи

Иркутский областной общественный благотворительный фонд «Семья Прибайкалья»,

Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск

ИНН 3808187926 , КПП 380801001, БИК 042520607

р/сч 40703810718350000745, к/сч 30101810900000000607

По вопросам приобретения билетов обращайтесь в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области по тел. (3952) 34-19-17

ИСТОЧНИК KP.RU

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