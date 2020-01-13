2020-01-13T06:52:13+03:00
Общество

Елки - зайцам: жители Иркутска могут отвезти осыпающийся символ Нового года в зоопарки

Их обитатели будут очень даже рады витаминной подкормке, а елки в этом случае - самое то
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Елки - зайцам: жители Иркутска могут отвезти осыпающийся символ Нового года в зоопарки.Елки - зайцам: жители Иркутска могут отвезти осыпающийся символ Нового года в зоопарки.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Куда деть елки после Нового года? Праздник прошел и те жители Иркутска, кто традиционно ставит живое деревце, а не синтетическое, снова в раздумьях. Конечно, самый простой вариант - взять порядком облысевший ствол подмышку и дотащить его до ближайшей урны. Многие так и делают. Не самое лучшее решение. Хотя бы потому, что на самом деле новогоднему символу вполне можно дать вторую жизнь. В зоопарках города иголки скормят разнообразному зверью. Так что, если у вас есть машина, даже не сомневайтесь. Упакуйте елку в пакеты для мусора и отвезите ее зайцам. Они спасибо скажут.

- В нашем зоопарке на "Фортуне" мы принимаем елки, - говорит его хозяйка Людмила Ивушкина. -Одно но. У нас нет измельчителя. Поэтому, привозите нам, пожалуйста, только живые деревья - те, которые стояли на улице или дома, но в больших ведрах с водой. Сухие мы не возьмем, увы.

Сухие деревца можно отвезти в Иркутске по двум адресам - в "Сибирский зоопарк", который расположен в Солнечном и в Ботанический сад ИГУ, который находится в Университетском.

siberian_zoosiberian_zoo
Куда сдать елку в Иркутске: везите зайцам
360 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Спасибо нашим гостям за елки!, - пишут биологи. -Если у вас после Нового года осталась живая елка,то привозите ее к нам. Дерево Елка пойдет на корм нашим животным Для них хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать. Ведь хвоя богата аминокислотами и витамином С. Новогоднее дерево - это не только главный символ праздника, но и ценный источник витаминов для питомцев в зимний период.Переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных. Также благодаря такой подстилке помещения зоосада наполняются приятным хвойным запахом.

КУДА ВЕЗТИ ЕЛКИ В ИРКУТСКЕ

Зоопарк на Фортуне - ул К. Маркса, 50 тел. 937-702

Сибирский зоопарк - ул. Маршала Жукова 36/4, тел. 717-317

Зоосад - ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ), тел: 66-46-39

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему из Крыма выживают русский бизнес
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин, не бывавший в Крыму после его возвращения, приехал и поразился разнице! Еще больше его удивило, что сюда, несмотря на санкции, рискуют вкладывать деньги российские и иностранные инвесторы. Но их отсюда буквально гонят
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24