Елки - зайцам: жители Иркутска могут отвезти осыпающийся символ Нового года в зоопарки

Куда деть елки после Нового года? Праздник прошел и те жители Иркутска, кто традиционно ставит живое деревце, а не синтетическое, снова в раздумьях. Конечно, самый простой вариант - взять порядком облысевший ствол подмышку и дотащить его до ближайшей урны. Многие так и делают. Не самое лучшее решение. Хотя бы потому, что на самом деле новогоднему символу вполне можно дать вторую жизнь. В зоопарках города иголки скормят разнообразному зверью. Так что, если у вас есть машина, даже не сомневайтесь. Упакуйте елку в пакеты для мусора и отвезите ее зайцам. Они спасибо скажут.

- В нашем зоопарке на "Фортуне" мы принимаем елки, - говорит его хозяйка Людмила Ивушкина. -Одно но. У нас нет измельчителя. Поэтому, привозите нам, пожалуйста, только живые деревья - те, которые стояли на улице или дома, но в больших ведрах с водой. Сухие мы не возьмем, увы.

Сухие деревца можно отвезти в Иркутске по двум адресам - в "Сибирский зоопарк", который расположен в Солнечном и в Ботанический сад ИГУ, который находится в Университетском.

siberian_zoo Куда сдать елку в Иркутске: везите зайцам

- Спасибо нашим гостям за елки!, - пишут биологи. -Если у вас после Нового года осталась живая елка,то привозите ее к нам. Дерево Елка пойдет на корм нашим животным Для них хвойные деревья — лучший новогодний подарок, который только можно придумать. Ведь хвоя богата аминокислотами и витамином С. Новогоднее дерево - это не только главный символ праздника, но и ценный источник витаминов для питомцев в зимний период.Переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных. Также благодаря такой подстилке помещения зоосада наполняются приятным хвойным запахом.

КУДА ВЕЗТИ ЕЛКИ В ИРКУТСКЕ

Зоопарк на Фортуне - ул К. Маркса, 50 тел. 937-702

Сибирский зоопарк - ул. Маршала Жукова 36/4, тел. 717-317

Зоосад - ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ), тел: 66-46-39