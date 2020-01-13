Поправляйся, песик: сибиряки за сутки собрали деньги на операцию бездомной собаке

-В приют К-9 поступил сбитый машиной бездомный пес!!! Очень тяжелые многочисленные переломы таза и задних лап. Без дорогостоящей и сложной операции собака не сможет ходить.

Такой крик о помощи появился в соцсетях Иркутска в новогодние выходные. После нелегкой бродячей жизни израненному псу наконец улыбнулось его собачье счастье. Нет, он пока не нашел своего Человека. Это дело будущего. Но он уже нашел своих людей, которые, несмотря на праздничные хлопоты, взялись ему помогать.

После рентгена и консультаций с хирургом выяснилось, что операция обойдется в 21 тысячу рублей. И это еще не все. Еще нужен стационар, где пес приходил бы в себя после операции. А это еще 11 тысяч.

- Выздоровления песику!, - пользователи соцсетей живо откликнулись призыв о помощи и переводили кто сколько мог. Уже к утру следующего дня перечислили 19 тысяч рублей. Прошла еще пара часов и сумма пожертвований выросла до 21 тысяча.

-Тут стало ясно, что операция состоится, деньги есть, - рассказывает Елена Прадчук, которая стала куратором помощи обыкновенному дворняге без роду и племени, оказавшемуся в беде. -Люди очень отзывчивые, они понимали - собаке надо помочь. Суммы поступали разные - и совсем небольшие, и побольше. Но в такой ситуации и от сотни рублей не стоит отказываться. Так мы собрали средства и на лечение, и на реабилитацию.

За тем, как чувствует себя шарик, внимательно следят сотни глаз. Подробную информацию о состоянии тяжелобольного в соцсетях выкладывают ежедневно.

-Песика поступившего к нам в приют при К-9, только что закончили оперировать, - сообщила Елена Прадчук 10 января. - Переломы оказались несвежие, уже пошел некроз тканей и сильное воспаление. Таз и лапку собрали на жесткий каркас и пластины. Сейчас для него самое важное- хороший послеоперационный уход. Назначен сильный антибиотик. С вашей помощью, получилось не только оплатить дорогостоящую операцию, но и разместить собаку в стационаре. Сейчас закуплены все препараты и оплачен стационар до 12 января.

Выходные только закончились, а любители собак уже переживают - как там их "крестник"?

- На лапке спал отек, как раз врач при нас его осматривал, - рассказывает Елена. - Правда, песик оказался немного диковатым. Поэтому решено при проведении обработок давать снотворное. Иначе большая вероятность что и конструкцию внутри повредит, и персонал искусает ( пытался съесть врача ).

В собачьем стационаре пес проведет еще два дня. Ему привезли на два дня еды и купили в аптеке необходимые препараты. После лечения собака отправится в К-9, где его ждет персональная клетка.