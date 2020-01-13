Вор в законе руководил бандами по всей России, сидя в сибирской колонии

Криминальный авторитет из Татарстана, который отбывает 20-летний срок заключения в исправительной колонии №19 под Иркутском, вскоре вновь предстанет перед судом. На осужденного, который с 1998 года является вором в законе, возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Это первый случай в Иркутской области, когда возбуждается дело по этой статье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/754361" frameborder="0"></iframe> В Иркутске возбуждено первое уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».Видео: СУ СК России по Иркутской области

Про биографию самого сидящего авторитета известно не так много. В 2009 году Верховный суд Татарстана отправил его за решетку за убийство двух человек и покушение на убийство еще одного жителя Нижнекамска, совершенные по найму организованной группой. По версии следствия, эти преступления были совершены для того, чтобы укрепить авторитет вора в законе и его криминальное влияние на город и другие группировки. В колонию под Иркутском осужденного этапировали в 2015 году. Почти пять лет он содержится там в отряде строгих условий отбывания наказания.

- Следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что осужденный распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает и распространяет свое криминальное влияние, использует свое высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории России, включая Иркутскую область, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Проще говоря, авторитет нарушает режим пребывания в колонии. Сейчас с вором в законе работает следственный комитет и ФСБ. Расследование продолжается.